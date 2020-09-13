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Aktüel Çin, ABD’yi dünya barışının önündeki "en büyük tehdit" olmakla suçladı
Aktüel

Çin, ABD’yi dünya barışının önündeki "en büyük tehdit" olmakla suçladı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 12:26:36 -
Çin, ABD’yi dünya barışının önündeki "en büyük tehdit" olmakla suçladı

ANKARA (AA) - Çin Savunma Bakanlığı, ABD’ye, uluslararası düzen ve dünya barışının önündeki "en büyük tehdit" olma suçlamasında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Vu Çien, ABD tarafından Çin’in askeri gelişim ve hedeflerine ilişkin yayımlanan bir rapora yönelik yaptığı açıklamada, "ABD’yi, Çin’in ulusal savunması ve ordu inşasına tarafsız ve rasyonel şekilde bakmaya, yanlış açıklama ve raporları yayınlamayı bırakmaya, ikili askeri ilişkilerin sağlıklı gelişimini temin etmek için somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin’i "askeri tehdit" olarak niteleyen raporun, Pekin yönetiminin ulusal savunma politikasını ve askeri stratejisini yanlış yorumladığını belirten Vu, Washington yönetiminin yayınladığı bu tür raporların "açık provokatif hareket" olduğunu kaydetti.

Vu, "20 yıldır, ABD’nin yasa dışı şekilde Irak, Suriye ve Libya gibi ülkelere açtığı savaş ve düzenlediği askeri harekatlar, 800 binden fazla kişinin ölümüne, on milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu." değerlendirmesinde bulunarak, söz konusu sürecin Washington yönetiminin, "bölgesel huzursuzluğun kışkırtıcısı, uluslararası düzenin ihlalcisi, dünya barışının yok edicisi" olduğunu kanıtladığını ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından önceki haftalarda yayımlanan raporda, Çin’in Tayvan’a yönelik stratejisine, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile donanma inşasına, seyir ve balistik füze kapasitesine yönelik değerlendirmelere yer verilmişti.

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