Çin-ABD gerilimi büyüyor! Büyükelçi çağrıldı

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı Yüçıng, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Washington yönetiminin Huawei yetkilisine yönelik yakalama kararının geri çekilmesini istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Lı, Büyükelçi Branstad'ı acil görüşmeye çağırdı.

Lı görüşmede, ABD'nin Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'ya yönelik "mantıksız yakalama kararını güçlü şekilde protesto ettiklerini" bildirdi.

Washington yönetiminin yaptığı şeyin Çin vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal etmek olduğunu ve bunları "aşırı derecede çirkin" bulduklarını vurgulayan Lı, "(Huawei yetkilisinin yakalanma talebi) Çin buna kararlılıkla karşı çıkıyor. ABD'ye Çin'in ciddi tutumuna büyük önem vermeye, yanlış uygulamaları düzeltecek önlemleri almaya ve Çin vatandaşına yönelik yakalama kararını geri çekmeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Lı, ayrıca Pekin yönetiminin, ilave önlemler alıp almamasının ABD'nin eylemlerine bağlı olacağını belirtti.

Çin, dün de Kanada'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmış, Kanada'nın Mıng'ın yasal haklarını koruması gerektiğini, aksi durumda ülkenin katlanması gereken sonuçları olacağını söylemişti.

Huawei'nin CFO'su Mıng gözaltına alınmıştı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin CFO'su Mıng, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Kanada makamları tarafından 1 Aralık'ta Vancouver kentinde gözaltına alınmış, olay hafta içi duyurulmuştu.

Gözaltının, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nde ticaret savaşlarında yaşanan gerilimin düşmesi odaklı yaptığı görüşme sırasında yapılması dikkati çekmişti.

Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng'ı gözaltına alan Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.

Çin basını ise ABD'yi hedef tahtasına koyarak, Washington yönetimini, Huawei'in uluslararası saygınlığına zarar vermeye çalışmakla itham etmiş ve müttefiklerini Çin'e baskı yapmak için zorladığını yazmıştı.

Ming'in yalan söylediği iddia edildi

Mıng, önceki gün de Kanada'da çıktığı kefalet duruşmasında, ABD'li bankalara karşı sahtekarlık yapmakla suçlanmış, Kanada Adalet Bakanlığı avukatı John Gibi-Carsley, Mıng'in, Amerikalı bankalara Huawei ile Hong Kong merkezli Skycom firması arasındaki bağlantı konusunda yalan söylediğini öne sürmüştü.

Çin'in Şıncın kentinde 1987'de kurulan ve bugün dünyanın en büyük telekom şirketleri arasında yer alan Huawei'in, 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor.Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) çözümleri, telekom, kurumsal ağlar, bulut, akıllı telefon ve internet alanlarında hizmet veren Huawei'in yıl sonunda piyasa değerinin 100 milyar doları geçmesi bekleniyor.