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Aktüel

Çin, 4 Amerikan medya şirketinden ülkedeki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi istedi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:06:02 -
Çin, 4 Amerikan medya şirketinden ülkedeki faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi istedi

ANKARA (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli medya şirketlerine yaptırımlarına karşılık, ülkede faaliyet gösteren 4 Amerikan medya şirketinden çalışan ve faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgi vermesini talep etti.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin daha önce Çinli medya kuruluşlarını "yabancı misyon" olarak tanımladığını anımsatarak bu hamleye misilleme yapılacağını söyledi.

Cao, ülkede faaliyet gösteren Amerikan medya kuruluşları Associated Press (AP), United Press International (UPI), Columbia Broadcasting System (CBS), National Public Radio'dan (NPR) 7 gün içinde emlak ve finansal operasyonları ile çalışan sayıları hakkında detaylı bilgi vermesini istediklerini belirterek bunun Washington yönetiminin, ABD'deki Çinli medya kuruluşlarına "mantıksızca" baskı uygulamasına karşı eşit şekilde misilleme için yapıldığını söyledi.

Sözcüsü Cao, ABD'nin bu hareketinin Çin-ABD medya kuruluşlarının itibar ve imajına zarar verdiğini kaydederek "Çin, ABD'yi bir an önce izlediği yolu değiştirmeye, hatasını düzeltmeye ve Çin medyasına yönelik siyasi baskı ve mantıksızca kısıtlama yapmayı bırakmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat'ta Çin'e bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı (CGTN) ve Çin Uluslararası Radyosu'nu (CRI) da "yabancı misyon" olarak tanımış ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar vermişti.

Bakanlık, 22 Haziran’da da önceki 5 Çin medyası kuruluşuna ek olarak Yabancı Misyon Yasası kapsamında Çin’e bağlı CCTV, haber ajansı China News Service (CNS), Global Times'ın "yabancı misyon" olarak tanınması ve bunlara ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşulların uygulanmasına karar verildiğini duyurmuştu.


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