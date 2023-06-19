Çin, 20 milyon hektar araziyi çölleşmekten kurtardı

Etkinlikte paylaşılan bilgiye göre, ÇKP 18. Kongresi’nin düzenlendiği 2012 yılından bu yana, Çin’de 20 milyon 330 bin hektarlık arazinin çölleşmesi önlenirken, kontrol edilebilir çölleşmiş arazilerin yüzde 53'ü kontrol altına alındı.

Dünyada çölleşme sorunuyla en ciddi şekilde karşı karşıya olan ülkelerden biri olan Çin’de çölleşmiş araziler 2 milyon 573 bin 700 kilometrekare ile ülkenin kara yüz ölçümünün yüzde 26,81'ini oluşturuyor.