Çin, 20 milyon hektar araziyi çölleşmekten kurtardı
Çin’de 2012 yılından bu yana, kontrol edilebilir çölleşmiş arazilerin yüzde 53’ünün kontrol altına alındığı bildirildi. 29. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü vesilesiyle bugün Çin’in Sha’anxi eyaletinin Yulin kentinde bir etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte paylaşılan bilgiye göre, ÇKP 18. Kongresi’nin düzenlendiği 2012 yılından bu yana, Çin’de 20 milyon 330 bin hektarlık arazinin çölleşmesi önlenirken, kontrol edilebilir çölleşmiş arazilerin yüzde 53'ü kontrol altına alındı.
Dünyada çölleşme sorunuyla en ciddi şekilde karşı karşıya olan ülkelerden biri olan Çin’de çölleşmiş araziler 2 milyon 573 bin 700 kilometrekare ile ülkenin kara yüz ölçümünün yüzde 26,81'ini oluşturuyor.