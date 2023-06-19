  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MKYK toplantısı sona erdi! AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Türkiye'ye karşı alçak plan! İki ülke anlaştı, Türk Boğazlarını devre dışı bırakacaklar

CHP Sözcüsü asgari ücret için rakam açıkladı

Hong Kong ABD'den faydalanıyor! Bir yılda yüzlerce Web3 şirketi adeta akın, sayısız talep var

Katar ve BAE ülkeleri 6 yıl sonra büyükelçiliklerini yeniden açtı: Herkes o detaya kiltlendi! İlan ettiler

Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan ve BAE çıldırdı! O şehrimize akın ettiler, herkes şaşkın

Sayıları hızla artıyor! İşte Marmara'daki zehirli denizanalarının nedeni

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe

Cevabı bilinmeyen sorular! CHP’de danışmanlık sırrı

İşte Karlov’u öldürten FETÖ'cü hain
Dünya Çin, 20 milyon hektar araziyi çölleşmekten kurtardı
Dünya

Çin, 20 milyon hektar araziyi çölleşmekten kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-06-19 22:06:00 -
Çin, 20 milyon hektar araziyi çölleşmekten kurtardı

Çin’de 2012 yılından bu yana, kontrol edilebilir çölleşmiş arazilerin yüzde 53’ünün kontrol altına alındığı bildirildi. 29. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü vesilesiyle bugün Çin’in Sha’anxi eyaletinin Yulin kentinde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte paylaşılan bilgiye göre, ÇKP 18. Kongresi’nin düzenlendiği 2012 yılından bu yana, Çin’de 20 milyon 330 bin hektarlık arazinin çölleşmesi önlenirken, kontrol edilebilir çölleşmiş arazilerin yüzde 53'ü kontrol altına alındı.

Dünyada çölleşme sorunuyla en ciddi şekilde karşı karşıya olan ülkelerden biri olan Çin’de çölleşmiş araziler 2 milyon 573 bin 700 kilometrekare ile ülkenin kara yüz ölçümünün yüzde 26,81'ini oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23