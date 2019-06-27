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Çimsa, Intercem 100 Konferansı'na katıldı

Çimsa, 24-26 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen "Intercem 100 Konferansı"na katılarak, Türkiye ve dünya pazarına sunduğu ürünlerini tanıttı- Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan:- "Avrupa'nın yanı sıra Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarına da ihracat hacmimizi artırarak, sürdürülebilir büyümemizi destekleyeceğiz"

27 Haziran 2019 Perşembe 09:44
Çimsa, Intercem 100 Konferansı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Çimsa, 24-26 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen "Intercem 100 Konferansı"na katılarak, Türkiye ve dünya pazarına sunduğu ürünlerini tanıttı.

Çimsa'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Intercem 100'e gri çimento, beyaz çimento ve özel ürünlerinin tanıtıldığı stant ile katıldı. Beyaz çimento alanında, küresel piyasadaki liderliğini koruyan Çimsa, yenilikçi çözümler sağlayan ürünleri ile fuarda yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çimsa Genel Müdürü Ülkü Özcan Intercem 100 Konferansı’na ilişkin şunları kaydetti:

“Çimsa olarak 50 yıla yakın bir süredir çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global bir oyuncusu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2018 yılında Türkiye çimento ihracat şampiyonu olduk. Geniş çaplı ihracat gücümüz sayesinde 2019 yılında global oyuncu kimliğimizi güçlendirmeye ve dünyanın dört bir yanında ekonomik açıdan gelişip, insan hayatına değer katmaya devam edeceğimize inanıyorum.”

Çimsa olarak dünyanın en büyük beyaz çimento üreticileri arasında yer aldıklarını belirten Ülkü Özcan, geleceğin dijital çimento şirketi olarak yurt içinde, Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar fabrikaları ile üretim yaptıklarını bildirdi.

Özcan, "2019 yılının başında Avrupa'nın en teknolojik beyaz çimento fabrikası Bunol'u satın alarak, Çimsa'yı beyaz çimento sektöründe global bir lider oyuncu konumuna taşıdık. Bunol yatırımımız ile üretim kapasitemizde artış sağladık. Avrupa'nın yanı sıra Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarına da ihracat hacmimizi artırarak, sürdürülebilir büyümemizi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki üretim tesislerinin yanı sıra, yurt dışındaki 7 terminal, yaygın lojistik ağı ile hizmet verdiklerini belirten Özcan, "Mersin fabrikamızda bulunan ve Türkiye'nin ilk ve tek tescilli çimento Ar-Ge merkezi Formülhane ile müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine özel ürünler geliştiriyoruz. Teknik destek ekiplerimizle tüketicilerin bilgi birikimini ve ürün kalitesini artırmaya destek veriyoruz.’" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:44
  1. Çimsa
  2. Intercem 100 Konferansı

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