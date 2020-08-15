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Aktüel

"Cimri" oyunu, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelendi

Yeniakit Publisher
2020-08-15 00:18:19 -
"Cimri" oyunu, KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Semaver Kumpanya tarafından sahnelenen "Cimri" oyunu KüçükÇiftlik Bahçe'de tiyatroseverlerle buluştu.

Yönetmenliğini Tansu Biçer'in üstlendiği oyunda Serkan Keskin, Metin Alpargun, Cansu Saka, Hakan Atalay, Onur Yalçınkaya, Sezin Bozacı, Ezgi Ulusoy, Onur Şenol, Ahmet Kaynak, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra rol aldı.

Fransız yazar Moliere'in yazdığı "Cimri" oyununda, 17. yüzyıl Paris burjuvasından, varlıklı olmasına rağmen hiçbir şey vermeyen hep almak isteyen katı yürekli ve pinti bir adamın hikayesi ve ailesiyle birlikte yaşadığı olaylar anlatılıyor.

Oyunun ışık tasarımını Utku İnan, kostümleri Bade Yavuz, müziklerini ise Okan Kaya ve Ömer Öztüyen üstleniyor.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu "Bir Baba Hamlet", Basit Bir Ev Kazası", "Yaşamaya Dair", "Süt Kardeşler", "Evlat" ve "Kızlar ve Oğlanlar"ın da arasında bulunduğu oyunlarla devam edecek.

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