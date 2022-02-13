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Yerel Çimento fabrikasında korkutan yangın
Yerel

Çimento fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan çimento fabrikasının geri dönüşüm bölümünde yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 04:05:00 -
Çimento fabrikasında korkutan yangın

Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi Kaplan Caddesi üzerinde bulunan Aslan Çimento fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın geri dönüşüm bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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