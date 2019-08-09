Cimbom'da Falcao gelişmesi! Resmen bitiyor Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı forvet Radamel Falcao transferi için Fransa'ya uçtu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao transferini bitirmek için Fransa’ya gitti. Galatasaray’da transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Radamel Falcao transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte Abdurrahim Albayrak, transfere son noktayı koymak için menajer Ahmet Bulut ile Fransa’ya gitti. Albayrak, bir gazetecinin "Taraftara bayram hediyeniz olacak mı?" şeklindeki sorusunu da yanıtsız bıraktı.

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