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Cimbom Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 22:49
Cimbom Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansını kaybetti.

Porto maçı kritik

Lokomotiv'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Grzegorz Krychowiak ve 54. dakikada Vladislav Ignatyev kaydetti.

Galatasaray, son maçlar öncesinde 4 puanda kalırken, Lokomotiv Moskova'nın puanı 3 oldu.

D Grubu'nda son haftada Galatasaray İstanbul'da Porto ile karşı karşıya gelecek. Lokomotiv Moskova ise son maçında deplasmanda Schalke ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 22:49
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Moskova

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