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Cimbom sahaya çıkıyor! İşte ilk 11'ler

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, D Grubu beşinci maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Müsabakada ilk 11'ler açıklandı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 20:01
Cimbom sahaya çıkıyor! İşte ilk 11'ler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde ilk iki iddiasını sürdürmek için Lokomotiv Moskova deplasmanında 3 puan kovalayacak. 20.55’teki mücadele beIN Sports 1’den yayınlanacak.

RZD Arena'da 20.55'te başlayacak müsabakayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.

İddiasını sürdürmesi için galibiyet şart

Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, bu akşam kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.

İLK 11’LER

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Kverkvelia, Ignatyev, Corluka, Rybus, Al. Miranchuk, Kyychowiak, Denisov, Farfan Miranchuk, Smolov

Galatasaray: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Fernando, Onyekuru, Rodrigues, Eren

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 20:01
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Lokomotiv Moskova

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