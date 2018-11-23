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Cimbom 90'da yıkıldı

Süper Lig'in 13. hafta açılış maçında, Galatasaray evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

23 Kasım 2018 Cuma 22:36
Cimbom 90'da yıkıldı

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Atiker Konyaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Galatasaray ile Atiker Konyaspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 69. dakikada kendi kalesine Uğur Demirok kaydetti. Serdar Aziz 87. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Penaltı golüyle yıkıldı

Atiker Konyaspor'un golünü 89. dakikada penaltıdan Skubic attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın puanı 24 olurken, Atiker Konyaspor puanını 18'e çıkardı.

Galatasaray, hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşılaştıktan sonra ligin 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Atiker Konyaspor ise bir sonraki hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:36
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