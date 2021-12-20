Cim-Bom'un Diagne planı suya düştü!

Galatasaray'a Muslera’dan sonra Diagne’den de kötü haber geldi. Başakşehir maçında sakatlanan ve stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne, en iyi ihtimalle martta sahalara dönecek.

Başakşehir karşılaşmasının 65. dakikasında sakatlanan Diagne'nin dün yapılan tetkikleri sonucu sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmişti.

Ara transferde İtalya ve İngiltere’den bazı kulüplerin de radarında olan Mbaye Diagne’yi bonservisle gönderip santrfor takviyesi planlayan Galatasaray'ın bu düşüncesi de suya düştü.