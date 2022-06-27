Cim-Bom'un bu transfer girişimi çok konuşulur!

Sarı-kırmızılılar, Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve transferde adımlarını buna göre atan Galatasaray, gündemi sarsacak bir yıldızın peşine düştü.

Orta sahadaki Taylan-Berkan-Cicaldau’nun yerine banko 11 oynayacak üç futbolcu birden Transfer etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, Anderson Talisca’yı listesine aldı.

Orta sahaya kreatif ve asist, gol katkısı verebilecek oyuncu almanın şart olduğu görüşünde birleşen yönetim, bu hafta Brezilyalı futbolcunun transferi için çalışmalara başlayacak.

Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’nde forma giyen Anderson Talisca’nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 8 milyon euro gelir elde ettiğini ortaya koydu.

"Maaşının yarısını biz ödeyelim"

Hürriyet'in haberine göre; yıldız futbolcunun aldığı bu rakam Türkiye standartlarında çok yüksek olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak.

Sarı kırmızılılar, yılda net 6.5 milyon euro alan Talisca için Al Nassr’a, “Ücretinin yarısını siz, yarısını biz karşılayalım” teklifini yapacak. Suudi Arabistan ekibinden olumlu sinyal alınırsa, Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon euro ve 750 bin euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon euro Galatasaray’ın kasasından çıkacak, 750 bin euro ise sponsorlar tarafından karşılanacak.

Jesus da istiyor

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-lacivertlilerde, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar Lincoln Henrique ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Talisca için görüşmelere başladığı öne sürülmüştü.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Jorge Jesus'un istediği yıldız için Fenerbahçe temaslarını hızlandırmıştı. Haberde deneyimli teknik adamın eski öğrencisini özellikle istediği ifade edilmişti.

"Sırtımda taşır getiririm"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılara geri döneceği iddia edilen Anderson Talisca'yla ilgili sorulan soruya yanıt vermişti.

Çebi, "Bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edecek her şeye hazırız. Ancak getireceğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz, bu kulübe zarar. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm. Olmayacak duaya amin demem. Ancak şartlarımıza uymalı. Uymayacaksa, Allah başka ülkelerde, başka takımlarda yolunu açık eylesin." demişti.

"Talisca ile Galatasaray ilgilensin"

Eyüpspor Kulübü, Anderson Talisca'yla ilgilendikleri yönündeki iddiaları cevaplamıştı. Konu ile ilgili konuşan Başkan Murat Özkaya, ''Talisca’yla Galatasaray ilgilensin. Alt ligde oynamayı kabul etmezler.'' ifadelerini kullanmıştı.

2016-18 arasında kiralık olarak Beşiktaş’ta oynayan Talisca, ilk sezonunda 32 maçta 16 gol, 6 asist üreterek, takımın lig şampiyonu olmasında başrolü üstlenmişti.

Brezilyalı, ikinci sezonunda ise 47 karşılaşmada 20 gol atıp 8 asist yaptı. Benfica, Talisca’yı Beşiktaş’ın adından 2 yıllığına Çin ekibi Guangzhou FC’ye kiralamış ve 2019’da da 19.2 milyon euroya bonservisini vermişti. Guangzhou FC, futbolcuyu 2021’de 8 milyon euroya Al Nassr’a sattı.