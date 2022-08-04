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Spor Cim-Bom'a İtalya'dan müjde geldi!
Spor

Cim-Bom'a İtalya'dan müjde geldi!

Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Dries Mertens ile anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 16:42:00 -
Cim-Bom'a İtalya'dan müjde geldi!

Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Dries Mertens ile anlaşma sağladığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı iddia edildi.
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Galatasaray 'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılıların özellikle Napoli'deki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Dries Mertens için yürüttüğü görüşmeler ortaya çıkmıştı ki şimdi de Belçikalı oyuncuyla anlaşma sağlandığı iddiası gündeme geldi.

İtalya'da Napoli'ye yakınlığı ile bilinen Sport Italia'nın eski sunucusu Jolanda De Rienzo, Galatasaray'ın Mertens transferini bitirdiğini belirtti. Twitter üzerinden haberi paylaşan Di Rienzo, tecrübeli oyuncunun %99 Galatasaray forması giyeceğini aktardı.

Anlaşma tamam

Di Rienzo'nun haberine göre Galatasaray ile Mertens arasında sağlanan bir anlaşma var. Transferin bitmesi noktasında sadece resmî imzanın eksik kaldığı ve bunun da en geç yarına kadar atılacağı ifade ediliyor.

 


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