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Spor Cim-Bom’a bedavaya yıldız geliyor...
Spor

Cim-Bom’a bedavaya yıldız geliyor...

Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçen Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yönetim de transfer çalışmalarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda Erden Timur, Avrupa şampiyonluğunu hayal ettiğini dile getirmişti. Yönetim; bu doğrultuda radarına yıldız isimleri dahil ederken, gündeme Alfredo Morelos ismi geldi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 13:53:00 -
Cim-Bom’a bedavaya yıldız geliyor...

Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçen Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürürken, yönetim de transfer çalışmalarına devam ediyor. Yaz transfer döneminde birçok önemli ismi kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda Erden Timur, Avrupa şampiyonluğunu hayal ettiğini dile getirmişti. Yönetim; bu doğrultuda radarına yıldız isimleri dahil ederken, gündeme Alfredo Morelos ismi geldi.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik alarak 17 puan toplayan Galatasaray, 6. sırada yer alıyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezona başlayan sarı - kırmızılılar, yaz transfer döneminde Dries Mertens, Mauro Icardi, Sergio Oliveira, Juan Mata ve Lucas Torreira gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmıştı.

"Gelecekte hedefimiz Avrupa şampiyonluğu" diyen Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, sezon sonu planlamasına da şimdiden başladı.

Birçok yıldızı transfer listesinde barındıran Galatasaray'ın radarında yer alan en ciddi ismin İskoçya devi Rangers'ta forma giyen Alfredo Morelos olduğu ortaya çıktı.

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Galatasaray, İskoç ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Morelos'u bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor. Piyasa değeri 13 milyon euro olan Kolombiyalı futbolcu, bu sezon 9 maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
Transfer gelişmesini öğrenen Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada 'Gelirse Süper Lig'i sallar' tarzı yorumlarda bulundular.

 


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