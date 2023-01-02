Cim-Bom'a 3. Uruguaylı geliyor! Flaş gelişme...

Galatasaray'da kış transfer dönemi öncesi çalışmalar hızlandı. Sarı kırmızılılar Patrick Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, diğer yandan sol bek bölgesi için Matias Vina'da da ısrarcıydı. Aslan'a bu transferde müjdeli bir haber geldi.

Süper Lig'de Sivasspor deplasmanında 2-1'lik skorla dönen Cimbom zirveyi yeniden ele geçirdi. Şampiyonluk hedefleyen sarı kırmızılılarda devre arası transfer harekatı başladı. 2 kulvarda mücadele verecek Cimbom'da Okan Buruk yönetimden savunma hattına transfer istedi.

Fotomaç'ın haberine göre, Okan Buruk'un listesine göre çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi rotasını İtalya'ya çevirdi.

Transfer sezonu kapıya dayandı. İddiaların ardı arkası gelmiyor. Galatasaray'la ilgili bir transfer haberi de La Gazzetta dello Sport'tan geldi.

Gazete, Van Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılı ekibin, Matias Vina'yı gündemine aldığını yazdı. Sezon başı transferi son anda yatan 25 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray'ın ilgisine sıcak baktığı ifade edildi.

Jose Mourinho'nun fazla şans vermediği 25 yaşındaki sol bek, Muslera ve Torreira'yla birlikte Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosunda yer almıştı.

Vina'nın sarı kırmızılılara transfer olması halinde Muslera ve Torreira'dan sonra 3. Uruguaylı olacak. Matias Vina'nın 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Vina, bu sezon 9 maçta forma şansı buldu. Uruguaylı oyuncu gol ve asist katkısı sağlayamadı. 2021 yılında 13 milyon euro'ya Palmeiras takımından Roma'ya transfer oldu. Palmeiras'tan Roma'ya transfer olan Vina, Avrupa'da sadece Serie A'da oynadı.