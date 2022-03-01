Cim-Bom'a 19'luk golcü geliyor!

Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla büyük hayal kırıklığı oluşturan Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünen sarı kırmızılılar, planlamalarını da İspanyol çalıştırıcının raporuna göre yapıyor. Bu doğrultuda Cimbom'un gündemine Avrupa'da oynayan flaş bir genç yıldız geldi.

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Galatasaray'da, gözler sezon sonu yapılacak hamlelere çevrildi. Sarı kırmızılılar, yeni sezonda şampiyonluk yaşamak için transfer planlamalarına erken başladı.

İşi sıkı tutma hedefinde olan Burak Elmas ve yönetimi, transferde nokta atışı yapmak istiyor. Teknik Direktör Domenec Torrent ve izleme komitesinin önerilerini dikkate alan Elmas, transfer görüşmelerini de bu yönde yapıyor.

Sezon başında birçok futbolcuyla anlaşan ve yüksek bonservis bedelleri ödeyen Aslan, yeni sezonda daha çok kendini ispatlamak isteyen ancak kiralık olarak kadroya katılabilecek futbolculara yönelme peşinde.

Galatasaray, Avrupa'da forması giyen Ali Akman için harekete geçti. Cimbom, genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katma peşinde.

Alman ekibinde fazla süre bulamayan ve Hollanda'nın NEC Nijmegen kulübüne kiralık olarak giden 19 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon çıktığı 20 maçta 5 gol kaydetti.

2021 yılında Bursaspor'dan bedelsiz olarak Frankfurt'a transfer olan 1.73 boyundaki oyuncunun da sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Bursaspor altyapısında yetişen Ali Akman, bu sezon başı Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e kiralık olarak transfer olmuştu.

Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Ali Akman'ın, Alman takımıyla da 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Genç golcü, Türkiye'nin alt yaş kategolerinde de birçok maça çıktı ve 20 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.