Cim-Bom sağ bekini bitirmek istiyor!

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlarken, transferde sağ bek arayışları devam ediyor.

Sağ bek arayan Galatasaray’ın listesinde sadece bir isim kaldı. Sassuolo'nun 8 milyon Euro istemesi nedeniyle Mert Müldür'den vazgeçen sarı kırmızılılar, bu oyuncunun tek alternatifini buldu.

Hürriyet'e göre Galatasaray'ın Onur Bulut'un bonservisi için Kayserispor'la yeniden pazarlık masasına oturacağı aktarıldı. 29 yaşındaki oyuncu için istenen bonservis bedeli ise 3 milyon Euro.

Galatasaray yönetimi, geride bıraktığımız sezonun parlayan isimleri arasında yer alan Onur için Kayserispor’la yeniden masaya oturarak bonservis için pazarlık yapacak. Kayserispor, 29 yaşındaki futbolcuya 3 milyon Euro değer biçerken, Galatasaray bu rakamı mümkün olduğunca düşürmeye çalışıyor.

Almanya’da Bochum altyapısından yetişen Onur Bulut, Almanya’da bu takımın yanı sıra Freiburg ve Braunschweig formaları giydikten sonra 2019’da Alanyaspor’a geldi.

Burada 2 sezon forma giydikten sonra geçen yıl bedelsiz olarak Kayserispor’a giden Onur, 41 maçta oynarken, 1 gol attı ve 8 asist yaptı.

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