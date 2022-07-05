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Spor Cim-Bom orta sahasını buldu!
Spor

Cim-Bom orta sahasını buldu!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte gözler orta saha transferine çevrildi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Galatasaray, PSG'den Idrissa Gueye ismini gündemine almıştı. Tecrübeli orta saha oyuncunun transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 13:00:00 - 2022-07-05 13:02:41
Cim-Bom orta sahasını buldu!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte gözler orta saha transferine çevrildi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Galatasaray, PSG'den Idrissa Gueye ismini gündemine almıştı. Tecrübeli orta saha oyuncunun transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. 

Teknik direktör Okan Buruk'un isteğiyle transferde önceliği orta sahaya veren ve bu bölgeye en az iki takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray, rotayı Fransa'ya çevirdi. Fanatik'in haberine göre, PSG forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Idrissa Gueye ile bir süredir temas halinde olan sarı-kırmızılıların gerçekleşen son görüşmede prensip anlaşmasına vardığı ifade edildi.

Kulübe yakın kaynaklar, Senegalli orta saha ile henüz ücret konusunda değil fakat olası bir transfer ve çeşitli detaylar üzerinde el sıkışıldığını, yıllık maaş konusunda da mutabakatın çok uzak olmadığını belirtiyor. Galatasaray Yönetimi'nin ise Gueye'den gelen yeşil ışık sonrası PSG ile temasa geçtiği ve 1 yıllık sözleşmesi kalan deneyimli futbolcunun bonservisi için pazarlıkların başladığı bildirildi.

8 NUMARAYA DÜŞÜNÜLÜYOR

Okan hoca ile yöneticilerin Florya'da yaptığı son görüşmede Idrissa Gueye transferini masaya yatırdıkları ve olası imza halinde saha içi planının da hazır olduğu öğrenildi. Buna göre Gueye, yeni sezon planlamasında daha çok 8 numara olarak düşünülüyor

Tecrübeli futbolcunun yanına bir de ön libero alınması hedefleniyor. Böylece geçen sezonun en zayıf karnı olan orta sahada, rakiplere karşı ciddi bir üstünlük kurulmasının hesapları yapılıyor. Adı Galatasaray'ın orta saha adayları arasında ilk sıraya kadar çıkan Idrissa Gueye, kariyer basamaklarını nispeten geç tırmanması ve son olarak PSG'de ortaya koyduğu performansla dikkat çekmiş bir isim.

19 yaşında Senegal'den Fransa'ya gelen Gueye, Lille Kulübü'nün altyapısında Avrupa futboluna adım attı ve 26 yaşında 9 milyon Euro'ya Aston Villa'ya, 27 yaşında ise 8.5 milyon Euro'ya Everton'a transfer oldu.

PSG, Gueye'yi 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiğinde, tecrübeli futbolcu tam 30 yaşındaydı.

CAMPOS PSG'YE GİDİNCE...

Eylül ayında 33 yaşına girecek olan Senegalli oyuncu, PSG'nin yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Gueye'nin ismini çizen ise Burak Elmas yönetiminde Galatasaray'da sportif danışmanlık yapan ve son kongrede Elmas'ın aday olmayacağı netleşince görevinden ayrılan, hemen ardından PSG'de sportif direktörlük koltuğuna oturan Luis Campos'tu.

Campos'un kadroda düşünmediği Idrissa Gueye, bu sayede yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir. Senegalli oyuncu geçtiğimiz sezon PSG'de toplamda 33 maça çıktı. Tecrübeli orta saha bu maçlarda 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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