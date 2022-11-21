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Spor Cim-Bom ocak ayı için bombayı patlatıyor!
Spor

Cim-Bom ocak ayı için bombayı patlatıyor!

Dünya Kupası arası sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Gustavo Cuellar'ı gündemine aldığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 17:01:00 -
Cim-Bom ocak ayı için bombayı patlatıyor!

Dünya Kupası arası sonrası transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Gustavo Cuellar'ı gündemine aldığını yazdı. 

Yeni sezon öncesi takıma kazandırdığı dünya yıldızlarıyla transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da ocak ayı için çalışmalar hız kazandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'e göre; Cimbom'un Kolombiyalı orta saha Gustavo Cuellar ile ilgilendiği iddia edildi. Eski Flamengo'lu yıldız oyuncunun Gremio ile görüştüğü ancak Valencia ve Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.

Bu sezon Al-Hilal formasıyla 10 maça çıkan Gustavo Cuellar'ın gol ve asist katkısı bulunmuyor. 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

 

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