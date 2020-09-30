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Aktüel Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım geçişleri sürüyor
Aktüel

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım geçişleri sürüyor

Suriye'ye 9 ayda 11 bin 439 yardım tırı gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 11:47:33 -
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardım geçişleri sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, savaş mağduru Suriyeliler için insani yardımların gönderilmesi devam ediyor.

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek tampon bölgeye gidiyor.

Tırlar, yüklerini tampon bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından yılın ilk 9 ayında 11 bin 439 yardım tırı geçti.

Öte yandan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çeşitli eşya taşıyan tırların geçişleri de sürüyor.

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