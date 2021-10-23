Ciltte siyah nokta oluşumunu engelleyecek 5 madde!

Cilt bakımı sabır ve dikkat gerektirir ve bazı alışkanlıklar cildimizde sivilceleri tetikleme eğilimindedir. Bunlardan en sinir bozucu olan, cilt gözeneklerinin sebum ve ölü cilt hücreleri tarafından tıkanıp, gözeneklerin üstünü açık bırakmasıyla oluşan siyah noktalardır.

Siyah noktalar gözeneklerinizi kalıcı olarak büyütebilir. Bu, cildinizde uzun süre kalan büyük siyah noktalarda daha olasıdır. Gözenek çevresindeki cilt elastikiyetini kaybeder ve siyah noktayı çıkardıktan sonra bile gözenek geniş kalabilir. Erken aşamada ihmal ederseniz, kötü bir sivilce patlaması yaşayabilirsiniz.

Siyah noktalardan muzdaripseniz, proaktif olmak ve belirli alışkanlıkları bırakmak bu sivilceleri önlemenize yardımcı olabilir. İşte, siyah noktalar söz konusu olduğunda dikkatli olunması gerekenler;

1. Cildi kurutan ürünler kullanmak

Kulağa mantıksız gelebilir, ancak cildinizdeki fazla yağı giderirken, cildin doğal yağlarını da yok ederek kuru bir cilde sahip oluruz. Cilt yüzeyindeki yağı temizlediğini iddia eden yüz temizleyiciler, tonikler ve kimyasal peelingler kullanmak aslında yarardan çok zarar verebilir.

Yayınlanan bir araştırmaya göre, temizleyiciler gibi cilt bakım ürünleri, cildin yüzeyinde aşırı yağ birikmesine katkıda bulundukları için cildi tahriş edebilir, kurutabilir ve siyah noktaları şiddetlendirebilir. Cildin aşırı kuruması, cilde doğal nem sağlamak ve kuruluk ile savaşmak için yağ bezlerinin aşırı çalışmasına neden olur. Tüm süreç aşırı yağ üretimine yol açarak cildi tıkanmış gözeneklere ve siyah noktalara karşı savunmasız hale getirir.

2. Yüze sık sık dokunmak

Pek çoğumuz, siyah nokta gibi cilt problemlerini kontrol etmek için veya sıkıldığımızda alışkanlıktan dolayı sürekli yüzümüze dokunmaktan suçluyuz. Bunu yaptığımızda elimizdeki kir ve mikropları cildimize aktarmış oluyoruz.

Bunlar cilt yüzeyimize yerleşerek siyah nokta oluşumuna karşı daha savunmasız hale getirir. Pürüzsüz bir cilt istiyorsanız bu alışkanlığı bırakmalısınız.

3. Yatmadan önce makyaj çıkarmamak

Uzun bir günün sonunda cildimizi temizleyemeyecek kadar yorgun hissettiğimizi hepimiz kabul edebiliriz. Ancak makyajı cilt yüzeyinden çıkarmamak, sonunda siyah noktalara yol açabilecek tıkanmış gözenekler riskini artırabilir.

Doğal bir makyaj temizleyiciye yatırım yapın ve ne kadar yorgun hissederseniz hissedin bu adımı asla atlamayın. Bu, gözeneklerinizin tıkanmamasını ve cildinizin pürüzsüz kalmasını sağlayacaktır.

4. Peeling yapmayı ihmal etmek

Eksfoliasyon, cilt bakım rutinimizin en ihmal edilen kısmıdır, ancak bunu atlamak siyah nokta geliştirmenize neden olabilir. Haftalık olarak yapılan peeling, cilt yüzeyindeki tozu, ölü deri hücrelerini ve kiri temizlemeye yardımcı olabilir.

Bu, gözeneklerinizin temiz ve tıkanmamış kalmasını sağlayacaktır. Haftada en az bir kez peeling yapmak için doğal cilt fırçalarını kullanabilirsiniz.

5. Yağ bazlı ürünleri tercih etmek

Kullandığımız cilt bakım ürünlerinin doğasını anlamak, cildimize uygun ürünleri seçmemize yardımcı olacaktır. Kullandığınız ürünlerin etiketini kontrol edin ve yağ bazlı ürünleri kesip çıkaramayacağınıza bakın.

Sadece cilt yüzeyindeki yağı arttırmakla kalmazlar, düzenli kullanımda tıkanmış gözeneklere ve siyah noktalara yol açabilirler. Yağsız oldukları anlamına gelen komedojenik olmayan ürünleri seçin.

Kaynaj: Ensonhaber