0553 313 94 23

Cilt hastası Töre iyileşmek istiyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve doğuştan iktiyozis hastası olan Refik Töre, tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor.

20 Ağustos 2019 Salı 15:35
Cilt hastası Töre iyileşmek istiyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve doğuştan iktiyozis hastası olan Refik Töre, tedavi olup sağlığına kavuşmak istiyor.


Şemdinli ilçesine bağlı Tatlıca köyünde yaşayan Refik Töre, cilt hastası olarak dünyaya geldi. Havaların sıcak olduğu dönemde aşırı rahatsız olan Töre, düzenli olmasa da Ankara Numune Hastanesinde tedavisini sürdürüyor. Yakalandığı cilt hastalığının dünyada çok nadir görülen bir hastalık olduğunu belirten Töre, “Ben 29 yaşındayım. Bu şekilde insanlar bana farklı gözle bakıyorlar. Bazıları benim yüzümü görünce tiksiniyor. Nerdeyse midesi bulanıyor. Bende sokaklardan gelip geçince çok hızlı bir şekilde geçiyorum. Sağlık Bakanlığından ve hayırsever iş adamlarından tek isteğim, tedavi konusunda bana yardımcı olmalarıdır. Benim her türlü ihtiyacımla şimdi annem ve babam ilgileniyor. Onlar da ölse kim bakacak bana, nasıl yaşayacağım?” dedi.


6 kardeş olduklarını dile getiren Töre; “Benden büyük ablamda engelli, yürüyemiyor. Babam geçimimizi çiftçilikle sağlıyor. Ben her ay Ankara’ya gidip tedavim için ilaç almam gerekiyor. Yalnız çoğu zaman tedavim maddi imkansızlıklar yüzünden aksıyor. Bilet parasını bulamıyorum. Sağlık Bakanlığı ve hayırsever iş adamlarından tedavim için yardım ve destek istiyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursalılar İncir Festivali’nde buluşacak
    1. Bursalılar İncir Festivali’nde..
    2. Bakan Varank’tan Eminönü esnafına müjde
    3. 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası..
    4. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Esas mesele..
    5. Bölge Birlik Başkanı Ertan Taşlı,..
    6. Cezaevinden kaçtı ama polisten kaçamadı
    7. Burun estetiğinde bu detay önemli
    8. Dündar’dan Türk dünyasına birlik mesajı
    9. ABD’ye gözdağı! ‘Korkunç olacak’
    10. Olur’da 700 bin liralık semt..
    11. Dakika bir, gol bir! Süper Lig..
    12. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu..
    13. Asgari ücret 2020’de ne kadar olacak?..
    14. 90'lık ninelere doğum günü sürprizi
    15. Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor..
    16. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için..
    17. Motosikletin heybesinde tehlikeli..
    18. Akçakale Belediye Başkanı Yalçınkaya:..
    19. Osmangazi’ye modern bir pazar yeri daha
    20. Gazetecilerin tatil sorusuna böyle..
    21. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu:1..
    22. Samsun konut satışları
    23. Brezilya'da silahlı bir kişi otobüs..
    24. Sanat sokağı ilgi odağı oldu
    25. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    26. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    27. Dinar Galericiler Sitesi projesi için..
    28. Dinar’ın projesi Zafer Kalkınma..
    29. TCMB döviz kurları
    30. Kayıp can dostları kediyi bulana ödül..
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz