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Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti

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IHA Giriş Tarihi:

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

#1
Foto - Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

#2
Foto - Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti

Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

#3
Foto - Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçı hazırlıkları devam etti

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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