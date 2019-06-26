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Cilt alt tonu nasıl belirlenir?

Bazen, ''aa çok hasta görünüyorsun, iyi misin?'' diye soranlar oldu mu? Ya da ''aa bugün çok dinç duruyorsun, giydiklerinde çok yakışmış'' diyenler?

26 Haziran 2019 Çarşamba 07:31
Cilt alt tonu nasıl belirlenir?

Cilt alt tonu, derimizin altındaki pigmentlerin, derimizi yansıtma rengi diyebiliriz. Bu sayede bize yakışan ya da yakışmayan renkleri bulmamız mümkün. 

Cilt alt tonu insanlarda üçe ayrılır;

- Sıcak alt tonlu

- Soğuk alt tonlu

- Nötr

Bu, açık tenli insanlar sıcak, koyu tenli insanlar soğuk alt tonlu demek anlamına gelmiyor. Her cilt tipi ve renginin bir alt tonu mevcuttur ve kişisel farklılıklar gösterir.

Cilt alt tonu belirlemenin yolları

Güneş ışığında damarlarınıza bakarak hangi alt tonu taşıdığınızı anlamanız mümkün.

Damarlarınız mor ve mavi tonlarında ise, soğuk alt tonlusunuzdur. Cildinizde soğuk renkleri kullanmalısınız.

cilt alt tonu nasıl belirlenir

Damarlarınız çoğunlukla yeşil renkteyse, sıcak alt tonlusunuzdur. Cildinizde sıcak renkleri kullanmalısınız.

cilt alt tonu nasıl belirlenir

Eğer bakıp karar veremiyor, her rengi barındırdığını düşünüyorsanız, nötr alt tonlusunuzdur.

Bu renklere dikkat ederek, giydiğiniz kıyafetlerin sizin teninize uygunluk sağlayabilir. Yani cilt alt tonunuza uygun renkler giydiğiniz sürece, hastalıklı görünme ihtimaliniz yok.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 07:31
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