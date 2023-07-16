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Yaşam Cilo'da facia! Buzul kırıldı 4 kişi çukura düştü
Yaşam

Cilo'da facia! Buzul kırıldı 4 kişi çukura düştü

Yeniakit Publisher
2023-07-16 18:51:00 -

Cilo Dağı'nda buzulların üzerinde yürüyen dört kişi, buzul kırılmasıyla oluşan çukura düştü.

Hakkari’deki Cilo Dağı’nda yer alan buzulların üzerinde yürüyen 4 kişilik bir grup, buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düştü.

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Cilo Dağı’ndaki buzul bölgesinde meydana geldi. Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo’da buzulların üzerinde yürümeye başlayan Gülay Avcu, Mehmet Aydın, Hakime Koç ve Kemal Avcu, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düştüler. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ihbarın kendilerine ulaştığını ve helikopterle buzul bölgesinde olduklarını söyledi. Akbıyık, “Olayın yaşandığı bölgeyi havadan inceliyoruz. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerimiz bölgede” dedi.

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