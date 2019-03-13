Çilimli ilçesine entegre hastanesi yapılıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesine yapılacak olan ve 20 bin kişiye hizmet verecek olan entegre hastanesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Çilimli ilçesinde yapılacak olanEntegre Hastanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu temel atma töreni yapıldı. Törende yapılacak olan bina ile ilgili bilgiler veren Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 2023 sağlık hedeflerine ulaşma anlamında çalışmaların devam ettiğini belirterek “Çilimli ilçemizde 20 bin nüfusa hizmet verecek olan ilçe entegre hastanemizin temel atma töreninde bir aradayız. Sağlık Bakanlığı olarak amacımız sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği artırmak, mevcut hizmetlerden eşit yararlanmayı sağlayan dengeli bir sağlık hizmeti sunmak. Bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, sağlık sistemlerinin temel hedefleri doğrultusunda nitelikli, verimli ve kaliteli sağlık hizmetlerini vatandaşlarımıza ulaştırmaktır. Bugün burada temelini attığımız Çilimli İlçe Entegre Hastanesi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 8 Aile Hekimliği birimi ile yıllık ortalama 100 bin hastaya hizmet verecek. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile de yıllık ortalama 3 bin 500 vakaya gidilerek 7/24 kesintisiz sağlık hizmetinin verilecektir. İlimizi sağlık alanında marka bir şehir haline getirmek için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah da temelini attığımız bu sağlık tesisimizin açılışını da hep beraber yaparız. Sağlık tesisimizin ilimize ve bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Törende konuşan Milletvekili Ayşe Keşir ve Vali Dr. Zülkif Dğlı’da sağlık tesisinin tamamlanmasıyla vatandaşların nitelikli, kaliteli ve modern bir sağlık tesisine kavuşacağını söylediler. Konuşmaların ardından İl Müftü Vekili Hüseyin Akkaya’nın duasının ardında protokol üyelerinin katılımıyla temele ilk beton döküldü.