Çılgınlar gibi sevinecekler: Süper Lig'e dönen Samsunspor'dan müthiş adım! Yok artık diyeceksiniz...

Samsunspor'da yeni hedef Didier Drogba'nın vatandaşı Jean-Philippe Krasso! Oyun stili ile Didier Drogba'ya benzeyen Jean-Philippe Krasso'ya, Hüseyin Eroğlu'nun da onayı ile Samsunspor tarafından resmi teklif yapıldı! Ayrıca da Hüseyin Eroğlu'nun Fildişili oyuncuyu çok istediği biliniyor...Akşam'a göre;

Süper Lig'e yükselen Samsunspor, Hüseyin Eroğlu'nun çok istediği Jean-Philippe Krasso'ya resmi teklifini iletti! Ayrıca Didier Drogba'ya benzeyen stili ile dikkat çeken Fildişili ile Trabzonspor da yakından ilgileniyor.

Oyun stili ile Didier Drogba'ya benzeyen ve sahada oldukça yıpratıcı bir tarzı olan Jean-Philippe Krasso, an itibarıyla Samsunspor'un resmen gündeminde!

Geçtiğimiz günlerde oyuncuya teklif yapıldığını açıklayan Samsunspor, önümüzdeki yaz boşa çıkacak Fildişili ile ivedilikle anlaşmaya çalışıyor...

Halihazırda Trabzonspor'un da ilgilendiği Jean-Philippe Krasso'ya teklifini ileten Samsunspor, Hüseyin Eroğlu'nun çok istediği oyuncuyu, Süper Lig için kritik bir hamle olarak görüyor.

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Kariyerinde Fransa dışında başka bir ülkede forma giymeyen başarılı futbolcu, bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettirdi!

Ligue 2'de 30 maça çıkan Krasso, 16 gol ve 9 asiste imza atmayı başardı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yetenekli futbolcu, Samsunspor ile anlaşma sağlaması halinde bonservissiz transfer olacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

A Milli Takım formasını 4 defa giyen Krasso, 1 kez gol sevinci yaşadı.