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Spor Çılgın maç! 6 gol, 1 kırmızı kart, 1 penaltı
Spor

Çılgın maç! 6 gol, 1 kırmızı kart, 1 penaltı

Yeniakit Publisher
2023-04-28 08:15:00 -
Çılgın maç! 6 gol, 1 kırmızı kart, 1 penaltı

La Liga'nın 31. haftasında Villarreal sahasında Espanyol'u 4-2 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 31. hafta mücadelesinde Villarreal sahasında Espanyol'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren golleri 53 ve 90+2. dakikalarda Capoue, 63. dakikada Parejo ile 80. dakikada Jackson kaydetti. Espanyol'un gollerini 45. dakikada Javi Puado ve 73. dakikada Joselu attı.

Karşılaşmanın 63. dakikada Villarreal'de Dani Parejo kullandığı penaltı atışında Espanyol kalecisi Fernando Pacheco'yu geçemedi.

Mücadelenin 90+5. dakikasında Espanyollu Edu Exposito, direkt kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

Bu sonucun ardından Villarreal puanını 50'ye yükseltirken Espanyol 28 puanda kaldı.
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