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Spor Çilenden çıktı! Uzun zamandır gördüğüm en kötü performans! Tepki gösterdiler, devam ederse yandık
Spor

Çilenden çıktı! Uzun zamandır gördüğüm en kötü performans! Tepki gösterdiler, devam ederse yandık

Yeniakit Publisher
2024-06-29 22:10:00 - 2024-06-29 22:11:46
Çilenden çıktı! Uzun zamandır gördüğüm en kötü performans! Tepki gösterdiler, devam ederse yandık

Avrupa futbolunun iki efsanesi Arsene Wenger ve Ruud Gullit, İtalya - İsviçre maçını beIN SPORTS için yorumladı. Böyle devam edersek yandık yorumları devam ederken iki isim tepki gösterdi.

Avrupa futbolunun iki efsanesi Arsene Wenger ve Ruud Gullit, İtalya - İsviçre maçını beIN SPORTS için yorumladı.

İtalya'nın bireysel ve kolektif açıdan İsviçre'nin gerisinde kaldığını söyleyen Arsene Wenger "İtalya'dan daha büyük bir tepki bekliyordum. Genel olarak İsviçre daha baskın olan taraftı. 2. yarıda Granit Xhaka'nın performansı gerçekten olanağanüstüydü. O ve Remo Freuler; aynı zamanda Fabian Schar ve Akanji ile birlikte oyunu donine ettiler. Turnuvanın başından bu yana İtalya'nın kalitesinde geçmişe kıyasla eksilmeler gördüm" diye konuştu.

Ruud Gullit de İtalya'nın futbolunu eleştirirken "Ruhsuz bir performanstı. İtalya'dan uzun zamanıdır gördüğüm en kötü performanstı" ifadelerini kullandı.

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