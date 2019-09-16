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’Çileli yol’da sona gelindi

Türkiye’nin iki önemli turizm kenti Mersin ve Antalya’yı 4 saatte birbirine bağlayarak sürücüleri dik rampa ve yokuşlardan kurtaracak olan ‘Akdeniz Sahil Yolu’ndaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:52
’Çileli yol’da sona gelindi

Türkiye’nin iki önemli turizm kenti Mersin ve Antalya’yı 4 saatte birbirine bağlayarak sürücüleri dik rampa ve yokuşlardan kurtaracak olan ‘Akdeniz Sahil Yolu’ndaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Toplam uzunluğu 446 kilometre olan ve son 46 kilometresinde çalışmalar süren proje havadan görüntülendi.


Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 2003 yılında başlatılan ve Mersin-Antalya arasını 4 saate kadar indirecek projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Mersin’den Antalya’ya gitmek isteyen otomobil sürücüleri, eski yoldaki dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar nedeniyle 7-8 saat süre harcamaktan, tır sürücüleri 11-12 saat direksiyon başında zaman geçirmekten kurtulacak.


Sürücülerin “çileli yol” diye adlandırdığı Mersin-Antalya yolundaki çalışmalarda sona gelinirken KGM’den edinilen bilgilere göre, 446 kilometrelik yolun 400,5 kilometresinin tamamladığı öğrenildi. KGM’nin verilerinde proje kapsamında Türkiye’nin en uzun üçüncü tüneli olacak Gökçebelen Tüneli’nin de yapım çalışmalarının devam ettiği, projenin tamamlandığında yolun 33 kilometre kısalacağı belirtildi.



“Tünellerde çalışmalar devam ediyor”


Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, projenin 2020 yılının sonunda biteceğini söyledi. Torunoğlu, “Bu proje tek Akdeniz Sahil Yolu değil Türkiye’nin kalkınması ve Anamur’un dünyaya açılmasıdır. Şu an itibariyle yolun yüzde 60-70’lik kısmı tamamlandı. Hükümet yetkililerinden bize söylenen 2020’nin sonunda yol bitmiş olacak. Bu yolun uzama sebebi Antalya tarafında 2 yolda göçük meydana gelmesi. Yol etütleri yapıldı o da yakında ihaleye çıkacak. Mersin tarafında hızla çalışmalar, tüneller devam ediyor. Bir terslik olmazsa 2020 sonunda bu yol hizmete açılacak” diye konuştu.



“Yaşanacak ve yatırım yapılacak yer Anamur”


Akdeniz Sahil Yolu ile Anamur’un daha fazla yatırım alacağını kaydeden Torunoğlu, “Sahil yoluyla Anamur’a yerleşim anlamında, en büyük gelir kaynağımız muz ile tarımı dünyaya açacağız. Ticaretin en büyük sorunu ulaşımdır. Bir memleketin kalkınmasında üç T’ye ihtiyaç vardır. Bunlar tarım, ticaret ve turizm. Biz tarımda bir numarayız. Ticarette ise yatırımcı arkadaşlarımızın sayesinde bir numarayız. Geriye kaldı turizm. Bu yollar bittiğinde üçüncü T’yi de tamamlıyoruz. Yaşanacak ve yatırım yapılacak yer Anamur olacak diyoruz” ifadelerini kullandı.


Toplam 3 milyar 600 milyon lira proje bedeli olan Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında yapılacak 25 tünelden çoğu trafiğe açıldı. Sürücülerin dik rampalar ve keskin virajlar yerine tünellerle viyadükleri kullanabilecek olmaları dolayısıyla Mersin Antalya arasındaki mesafe 4 saatin altına düşecek.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:52
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