Çilekli tart tarifi: Çilekli tart nasıl yapılır? Kıyır kıyır çilekli tart

Tart yaparken nelere dikkat edilmeli?

Malzemeleriniz ne kadar soğuk olursa sonuç o kadar başarılı olacaktır. Tereyağının ısınması ve erimeye başlaması tartın piştikten sonra yağlı ve çok sert olmasına sebep olacaktır. Hızlı çalışın. Tart hamurunun başarılı olması için diğer bir kural hamurla olabildiğince az temas etmek ve hızlıca yapmaktır.Başarılı bir tart hamuru için hızlı olmak ve hamurla az temas etmek oldukça önemli. Aynı zamanda kek, krema ve çilek sos soğuduktan sonra sırasıyla döküldüğünde tam anlamıyla gerçek bir lezzet ortaya çıkıyor. Çilekli tart tarifinin bazı püf noktalarını okudunuz şimdi çilekli tart nasıl yapılır? İşte kolay tarif…

Çilekli tart tarifi

Keki için;

• 1 çay bardağı şeker

• 1 tane yumurta

• 1 çay bardağı sıvıyağ

• 1 çay bardağı süt (ılık)

• 2,5 su bardağı un

• 1 paket kabartma tozu ve vanilya

Kreması için;

• 2 su bardağı süt

• 1 yumurta sarısı

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 3 yemek kaşığı şeker

• 2,5 yemek kaşığı un

• Vanilya

Sosu için;

• 1 çay bardağı şeker

• 1 su bardağı dolusu çilek

• 1 çay bardağı su

• 2 yemek kaşığı nişasta

Çilekli tart nasıl yapılır?

Keki için yumurta ve şekeri çırpın. Ilık süt ve yağı sırasıyla ekleyin. Un, kabartma tozu ve vanilyayı da ekledikten sonra her aşamada olduğu gibi karıştırmaya devam edin. Yağlanan ve hafif unlanan tart kalıbına hamuru dökün. 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Kek ılısın diye beklerken kremayı hazırlayın. Kreması için tereyağı ve vanilya hariç malzemelerin tümünü tencerede kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan almadan vanilya ve tereyağını ekleyip krema işlemini sonlandırın. Soğuyan keki kalıptan çıkarıp kremayı üzerine dökün ve buzdolabına kaldırın. Çilek sosu için öncelikle çilekleri ortadan ikiye kesin ve diğer malzemelerle birlikte ufak bir tencerede pişirin. Soğuyan çilek sosu tart hamurunun üzerine dökün. 3-4 saat buzdolabında dinlendikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.