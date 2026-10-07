Yer yerinden oynayacak! TFF Başkanlığı için Fatih Terim iddiası
MHK skandalları ve A Milli Takım'ın sarsıcı sonuçlarıyla çalkalanan Türk futbolunda tartışmalar bitmek bilmezken, Ertem Şener'den fısıltı gazetesini darmadağın edecek bir çıkış geldi. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'i kulübede değil doğrudan TFF Başkanlığı koltuğunda görmek istediğini belirten Şener, Aykut Kocaman ve Tugay Kerimoğlu formülüyle yeni bir yapılanma çağrısı yaptı. Futbol kamuoyunu ikiye bölen bu flaş öneri kısa sürede en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.