Yer yerinden oynayacak! TFF Başkanlığı için Fatih Terim iddiası

Kerimoğlu'nun hem futbolculuk hem de antrenörlük kariyerine dikkat çeken Şener, "Aykut Hoca'nın yardımcısı Tugay Kerimoğlu da olabilir. Çünkü Tugay Kerimoğlu hem Galatasaray'da hem de yurt dışında bir Türk oyuncu olarak büyük başarılar elde etti. Mancini'nin de yardımcılığını yapmıştı." değerlendirmesinde bulundu.