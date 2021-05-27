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Kadın - Aile Çilekli Sorbe tatlısı nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Çilekli Sorbe tatlısı nasıl yapılır?

Yaz aylarının bunaltıcı sıcakları ülkemizin birçok ilinde yavaş yavaş hissedilmekte. Bu sebeple insanlar serinlemenin yollarını araştırmakta. Soğuk bir şeyler tüketerek serinlemek isteyen vatandaşlar en çok tatlı türlerini merak etmekte. Peki, çilekli sorbe tatlısı nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 15:46:00 -
Çilekli Sorbe tatlısı nasıl yapılır?

Sıcak havalarda serinlemek için tatlı tarifi arıyorsanız. Çilekli sorbe tatlısı hem aroması hem de serinletici etkisiyle aradığınız tatlı olabilir. Çilekli sorbe tatlısının tarifini arıyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…

Çilekli sorbe için gerekli malzemeler nelerdir?

500 gr çilek

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 limon

Çilekli sorbe tatlısı nasıl yapılır?

1- Su ve şekeri bir tencereye alıp karıştırın.

2-Ocağa alıp kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakın.

3-Çilekleri iyice yıkadıktan sonra 1 limon suyu ile birlikte rondodan geçirip püre haline getirelim.

4- Soğuk şerbeti çileğin üzerine döküp karıştırın.

5-Uygun bir dondurucu kabına çilekli karışımı döküp dondurucuda 5 -6 saat kadar ara ara karıştırarak dondurun.

Afiyet olsun.

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