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Kadın - Aile Çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli hafif parfe tarifi
Kadın - Aile

Çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli hafif parfe tarifi

İster kahvaltı da ister tatlı olarak yiyebileceğiniz parfe yaz aylarının gelmesi ile meyveli olarak tercih ediliyor. Çilek mevsiminde denenebilecek hafif bir tatlı olan çilekli parfe yapılışı kolaydır. Peki, Çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli hafif parfe tarifi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-07-10 23:45:00 -
Çilekli parfe nasıl yapılır? Çilekli hafif parfe tarifi

Çilekli parfe nasıl yapılır? Yaz aylarında hem hafif hem de lezzetli tatlılar arayanlar için çilekli parfe güzel bir seçenek olacaktır. Hem pratik hem de lezzetli olan çilekli parfe tarifinin detayları yazımızda...

Çilekli parfe nasıl yapılır?

Malzemeler

2 su bardağı soğuk süt

2 poşet krem şanti

14-15 adet çilek

1 paket petibör bisküvi

Yarım çay bardağı kadar damla çikolata

Yarım çay bardağı kadar iri dövülmüş ceviz

1 paket şekerli vanilin

Yapılışı

1. Öncelikle çilekleri minik doğruyoruz. Bir paket bisküviyi de elimizle küçük parçalara bölüyoruz.

2. Derin bir kaba iki poşet krem şantiyi ve sütü koyup kıvam alana kadar çırpıyoruz ve 1 paket vanilyayı ekleyip çırpıyoruz. Ardından bisküvi, çikolata, çilek ve cevizi ekleyip kaşık yardımıyla iyice karıştırıyoruz.

3. Diğer tarafta uzun kek kalıbına streç film geçirip hazırladığımız harcı döküyoruz ve spatula ya da kaşıkla hafifçe bastırarak düzeltiyoruz. Buzlukta 4-5 saat dinlendiriyoruz. Servis etmeden 5-6 dakika önce buzluktan çıkarıyoruz.

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