Çilekli limonata nasıl yapılır? Çilekli naneli nefis limonata tarifi
Yaz aylarında içinizi ferahlatacak buz gibi ev yapımı limonata tarifleri sofralarda yerini almaya başladı. Sıcaklıkların artması ile çeşitli meyvelerden limonata yapımı oldukça yaygınlaştı. Mevsimi gelen çilek limonatası ise hem çocukların hem de yetişkinlerin en çok beğendiği limonata tariflerinden. Peki, Çilekli limonata nasıl yapılır? Çilekli naneli nefis limonata tarifi
Limonata yaz aylarında sudan sonra en çok tüketilen içecek olabilir. Markette satılan limonatalardan içmek yerine, biraz vakit ayırıp biraz da yaratıcılığınızı konuşturarak evde çeşit çeşit içecekler hazırlayabilirsiniz. Çilekli limonata bunlardan sadece biri...
Çilekli limonata nasıl yapılır?
Malzemeler:
500 gram çilek
2 adet limon
Yarım bardak toz şeker
1 litre su
Taze nane yaprakları
Nasıl yapılır?
Limon ve çilekleri güzelce temizleyin.
Bir gece önceden de dondurun.
Ertesi gün dolaptan çıkararak hafif bir şekilde erimesini bekleyin.
Daha sonra da meyveleri robottan geçirip bir kaba alın.
Üzerine su ve şekeri ilave edip güzelce karıştırın.
Ardından süzgeçten geçirin.
Afiyet olsun...