Yaz aylarında içinizi ferahlatacak buz gibi ev yapımı limonata tarifleri sofralarda yerini almaya başladı. Sıcaklıkların artması ile çeşitli meyvelerden limonata yapımı oldukça yaygınlaştı. Mevsimi gelen çilek limonatası ise hem çocukların hem de yetişkinlerin en çok beğendiği limonata tariflerinden. Peki, Çilekli limonata nasıl yapılır? Çilekli naneli nefis limonata tarifi