Çilek yağının faydaları nelerdir?

Çileğin yararlı olmasının yanı sıra, bir de yağını denemenizi tavisye ederiz. Daha fazla etki ve yarara sahip olan çilek yağını, her alanda kullanabilir, dışarıdan ve içeriden takviye edici olarak tüketebilirsiniz.

1- Saçlarındaki mantar enfeksiyonunu önler

Mantar enfeksiyonu gerekli mineral ve vitamin eksikliğinden kaynaklanır. Kafa derisi için doğru besin değerinin yokluğu, çeşitli saç sorunlarına karşı savaşma gücünü azaltır. Çilek yağının faydalarından en iyi şekilde yararlanmak düzenli olarak kullanımı gereklidir. Çilek yağında bir araya gelen bakır, potasyum vb. kaynaklar saç sağlığı için de oldukça önemlidir. Çilek yağındaki potasyum içeriği, kafa derisinde mantar enfeksiyonu oluşumunu önler.

Kullanımı: Çilek yağını, yumurta, zeytinyağı veya aloe vera yağı ile karıştırın. Sonra bu karışımı saç derinize masaj yoluyla uygulayabilirsiniz. Bu karışım kesinlikle mantar enfeksiyonunu azaltmada yardımcı olacaktır. Bu saç maskesini ayda 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

2- Dişleri Beyazlatır

Genellikle dişlerde renk değişikliği veya diş plağı gibi birçok diş problemi ile karşılaşırsanız çilek yağı kullanmaya ihtiyacınız olabilir. Malik asit, renk solması ve plak problemini dişlerden uzaklaştırmak için gerekli olan önemli bir bileşendir. Çilek yağında yüksek oranda malik asit bulunur.

Kullanımı: Sonucu geliştirmek için bu yağı, kabartma tozu gibi diğer malzemelerle karıştırabilirsiniz. Dişlerinizi fırçalamak için bu karışımı kullanabilirsiniz.

3- Sivilce Ve Aknelerle Savaşır

Çilek yağının en önemli faydalarından biri sivilce ve akne sorunlarına karşı mücadele etmesidir. Çilek yağında bulunan antioksidanlar, akne ve sivilce probleminde kullanılmasının temel nedenidir. Sadece sivilce probleminin tekrarlanmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda bu sorunların mevcut etkilerini de azaltır.

Kullanımı: Çilek yağını doğrudan veya etkinliğini arttırmak için zeytinyağı ve aloe vera jeli ile karıştırabilirsiniz. Yaklaşık 20-30 dakika sorunlu bölgeye masaj yaparak uygulayın. Daha sonra ılık su ile vyıkanmalıdır. Bu uygulamanın bir süre tekrarlanması istenen sonuçları getirecektir.

4- Gözaltı Torbasını Ve Morlukları Yok Eder

Çilek yağının gerginleştirici özellikleri, gözaltı torbalarının ve morluklarının, çok iyi ve doğal bir tedavisidir. Çilek yağının, doğal olarak gerginleştirici özelliklere sahip olmasından başka cildin genç ve pürüzsüz görünmesini sağlayan iyi bir alfa hidroksil asit kaynağıdır. Çilek yağı, sadece basit bir kullanımla cilt için en iyi faydaları sağlayabilir.

Kullanımı: Birkaç damla çilek yağı yaklaşık 25-30 dakika boyunca cilde masaj olarak uygulanabilir. Zamanla cildin istenen düzeye geldiğini göreceksiniz.

5- Anti-Aging Özellikler Sunar

Çilek yağı, cildinize diğer cilt tedavilerinden en az 10 kat daha fazla fayda sağlar. Bu yağda, mevcut olan iyi miktarda antioksidanlar sayesinde, sarkan ve kırışıklar oluşan cildi onarır. Çilek yağı, kırışıklıklar, ince çizgiler, sarkık cilt, cilt donukluğu, vb. gibi problemleri büyük ölçüde hedef almaktadır. Çilek yağındaki vitaminler, serbest radikallerin neden olduğu sorunlara karşı savaşan C vitamini içerir. Ayrıca cilde fayda sağlayan harika bir likopen kaynağıdır.

Kullanımı: Birkaç damla çilek yağını sorunlu bölgelere doğrudan uygulayabilirsiniz.

6- Yüzü derinlemesine temizler

Maksimum derece cilt problemine sebep olan en büyük sebep, cildinizin düzgün bir şekilde temizlenmemesidir. Bunun için çilek yağı gibi etkili bir yağı kullanabilirsiniz. Bu yağda bulunan antioksidanlar, ciltteki tüm kirleri yok edecek gerekli temizleyici görevi görür. Çilek yağındaki mineraller, cildinizdeki gereksiz tıkanıklıkları gidererek cildinizin düzgünce nefes almasını sağlar.

Kullanımı: Çilek yağı doğrudan veya diğer esansiyel yağlar ile karıştırılarak sorunlu bölgeye uygulanabilir. 15-20 dakika sonra yıkanmalıdır.

7- Cildi Ölü Hücrelerden Arındırır

Çilek yağında bulunan alfa-hidroksi asit, ciltteki ölü hücrelerin yok edilmesine sebep olur. Ayrıca cildi iyice temizleyerek cildin kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur. Cildinizi korumak için çilek yağından yardım alabilir ve C vitamininden de faydalanabilirsiniz.

Kullanımı: Çilek yağına, aloe vera yağını karıştırıp cildinize uygulayabilirsiniz. Uygulanan bu karışımı bir süre bekletip suyla yıkayın.

8- Saçları güçlendirir

Çilek yağı saç sağlığına iyi gelir. Çilek yağının saçlara faydaları, düzenli kullanımıyla saçınıza yansıyacaktır. Antioksidan çilek yağı özellikleri, kafa derisindeki çeşitli hücre zarlarının korunmasına yardımcı olur. Bu durum, sonuç olarak, kafa derisi koşullarını, saç durumunu ve sağlığını iyileştirir. Çilek yağındaki etkenler, maksimum saç sağlığının sağlanmasında hayati bir rol oynar. İşte çilek yağının saça ve saç derisine sağladığı faydalardan bazıları şunlardır;

9- Saç Dökülmesini Önler Ve Saç Büyümesini Artırır

Çilek yağının en büyük yararlarından biri saç dökülmesini önleme yeteneğidir. Çilek yağın, saç inceltme ve saç dökülmesini korumaya yardımcı olan zengin bir ellajik asit kaynağıdır. Ayrıca, saç dökülmesine neden olan başka bir neden olan androgenetik alopesi sürecini geciktirmede yardımcı olur.

Kullanımı: Çilek yağında ayrıca folik asit, B5 vitamini ve B6 vitamini bulunduğundan, saçlarınız için çilek yağını kullanarak çok daha fazla fayda göreceksiniz. Çilek yağı, bitkisel bir şampuana karıştırılarak kullanılabilir. Doğrudan saç derisine de uygulanabilir.

10- Kepeği Giderir

Çilek yağının besin değeri oldukça yüksektir ve bu da saçın sağlıklı olmasını sağlar. Çilek yağı, kepek problemine karşı savaşmanın en önemli bileşenlerinden biri olan vitaminlere sahiptir.

Kullanımı: Çilek yağı saç maskesi olarak kullanılabilir. 1 yumurta ve birkaç damla badem veya zeytinyağını çilek yağıyla karıştırıp saç maskesi yapılabilir. Saçlara uygulandıktan sonra 20-30 dakika bekletilmelidir. Bu saç maskesi ile saçınız ve saç deriniz maksimum olarak faydalanacaktır.

11- Saçı Parlak Ve İpeksi Hale Getirir

Çilek yağında bulunan bileşenler, saç ve saç derisi için çok önemlidir. Çünkü saçların, olası saç problemlerine karşı korunmasına yardımcı olur. Bu yağ, saç derisini tedavi ederek kepek ve mantar problemlerini azaltır. Böylece saç koşullarının iyileştirilmesinde maksimum fayda sağlar. Çilek yağı ayrıca saç derisini nemlendirir.

Kullanımı: Çilek yağındaki magnezyum, omega 3 yağ asitleri ile birlikte saçınızı parlak hale getirmeye yardımcı olur. Çilekleri mayonezle karıştırın ve bu saç maskesini 20 dakika boyunca saçlarınıza uygulayın. Anında parlak saçlar ve sağlıklı saç derisi elde edebilirsiniz. Saçınıza gerekli parlamayı vermek için bu saç maskesini ayda 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

Çilek Yağının Zararları

Asidik bir yapıda olan çilek yağının cildi tahriş etmesinde başka bilinen hiç bir zararı yada yan etkisi yoktur. Cilde yada yüze çilek yağı sürmek istiyorsanız su ile inceltip kullanmak en sağlıklı yöntemlerden biridir.