Çilek soslu irmikli sütlü tatlı tarifi nasıl yapılır? Nefis ve kolay tarif

Çilek Soslu İrmikli Sütlü Tatlı Tarifi İçin Malzemeler

Alt taban için;

2 paket burçak bisküvi

1 yemek kaşığı tereyağı

Muhallebi için;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik

1 tatlı kaşığı tereyağ

1 paket vanilya

Üzeri için;

1 paket bitkisel çilekli jöle

Yarım kg çilek

Çilek Soslu İrmikli Sütlü Tatlı Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle 2 paket burçak bisküviyi rondada un haline gelene kadar çekelim. Tereyağını eritelim bisküviye ekleyip karıştıralım. Orta boy kelepçeli kalıbın alt kısmına yağlı kağıt koyup sıkıştıralım, bisküvi tozunu döküp düzleştirelim. Diğer yandan süt ,şeker ,irmiği bir tencereye alıp karıştıralım ve ocağa alıp pişirelim. Göz göz olunca tereyağ ve vanilyayı ekleyip karıştıralım bisküvinin üzerine dökelim. Çilekleri minik minik doğrayalım jöleyi toz olarak bir kaba ekleyelim. Üzerine 2 buçuk çay bardağı kaynamış suyu döküp karıştıralım. 5 dk ilk sıcaklığı geçene kadar karıştıralım. Ardından çilekleri üzerine ekleyelim tekrar karıştıralım ve irmik muhallebinin üzerine dökelim. Tamamen soğuyunca buzdolabına koyalım 2 – 3 saat dinlendirelim ve servise hazır.