Çilek nasıl yıkanır?

Çilekte bol miktarda demir ve fosfor bulunmaktadır. Ayrıca C, B ve K vitamini açısından da zengindir. Çileğin kansere yakalanma ve kanserden ölme riskini azalttığı, son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucu kabul görmektedir.

Çileği her mevsim yemek isteyenler, yazdan aldıkları çilekleri dondurucuda saklayıp, kış tatlılarını da çileksiz bırakmıyorlar. Fakat dondurucuya konacak çileklerin temizliğine özen göstermelisiniz.

Çileğin sapları teker teker ayırın.

Saplarından ayrılmış çilekleri su dolu bir kabın içerisine doldurun. Burada çilekler 5-10 dakika beklesin. Bu sayede kum / toprak kalıntıları suyun dibine çökecektir. Suyu hiç bulandırmadan lavaboya dökün.

Kabın içerisine yeniden su doldurun. Çilekleri biraz yıkadıktan sonra içerisine bir miktar limon sıkın. Bu sayede dezenfekte etmiş olursunuz.