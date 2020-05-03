  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Çilek nasıl yıkanır?

Çilek nasıl yıkanır? sorusu ev hanımlarının merak ettiği sorulardan birisi. Çilek meyvesinin temizlenmesi diğer meyvelerden biraz daha farklıdır. Peki, Çilek en doğru şekilde nasıl temizlenir? Çilek nasıl yıkanır?

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:52:00 -
Çilek nasıl yıkanır?

Çilek nasıl yıkanır?

Çilekte bol miktarda demir ve fosfor bulunmaktadır. Ayrıca C, B ve K vitamini açısından da zengindir. Çileğin kansere yakalanma ve kanserden ölme riskini azalttığı, son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucu kabul görmektedir.

Çileği her mevsim yemek isteyenler, yazdan aldıkları çilekleri dondurucuda saklayıp, kış tatlılarını da çileksiz bırakmıyorlar. Fakat dondurucuya konacak çileklerin temizliğine özen göstermelisiniz.

Çileğin sapları teker teker ayırın.

Saplarından ayrılmış çilekleri su dolu bir kabın içerisine doldurun. Burada çilekler 5-10 dakika beklesin. Bu sayede kum / toprak kalıntıları suyun dibine çökecektir. Suyu hiç bulandırmadan lavaboya dökün.

Kabın içerisine yeniden su doldurun. Çilekleri biraz yıkadıktan sonra içerisine bir miktar limon sıkın. Bu sayede dezenfekte etmiş olursunuz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı