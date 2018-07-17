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Çileğin faydaları nelerdir?

Demir ve fosfor yönünden zengin olan çilek, güçlü bir antioksidn kaynağıdır. Bahçelerde ve orta boy saksılarda yetişir. Dalından koparılıp, kokusuna doyum olmayan bu meyve sağlığınıza sağlık katacak faydalarıyla da bilmektedir.

17 Temmuz 2018 Salı 15:06
Çileğin faydaları nelerdir?

ÇİLEĞİN FAYDALARI:

Koyu renkli meyvelerden grubundan olan Çilek, güçlü bir antioksidandır.

Kolestrolü düşürerek, damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

Kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği vardır.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur. Sindirim sistemindeki düzensizliğe bağlı ağız kokusunu da önlemektedir.

Cildi güzelleştirmeye yardımcı olur. Düzenli tüketildiğinde cildin nem dengesini korumaya ve sağlıklı görünmesini sağlar.

Şeker hastalarının tüketmesinde sakınca yoktur. Şekerli bir meyve olması nedeniyle kontrollü tüketilmelidir.

Komposto, reçel, çay olarak aromatik tat yakalamak için mükemmeldir.

Çilek tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar;

Aç karnına yemek sindirim sistemi için faydalıdır.

Çok fazla çilek yemek kurdeşen’e neden olabilir.

İyi temizlenmezse böbreklerde kum oluşumuna neden olabilir.

Potasyum ve fosfor içeriği ile böbrek yetmezliği hastalığı olanlarda hastalığı olumsuz etkileyebilir.

ÇİLEK NASIL YIKANMALIDIR?

Çileğin saplarını ayıklayarak, su dolu bir kabın içerisinde bir süre bekletin. Böylece üzerindeki toprak kalıntıları suyun dibine çökecektir. Bu suyu döktükten sonra tekrar su dolu kaba alarak içerisine bir miktar limon sıkarak dezenfekte edebilirsiniz.

ÇİLEĞİ SATIN ALIRKEN;

Lekesiz olanlarını ve canlı kırmızı renkte olanlarını seçmeye özen gösterin.

Buzdolabında 1-2 gün saklamak için ayıklamadan ve yıkamadan muhafaza ediniz.

PEELİNG OLARAK ÇİLEK;

Çekirdekleri ile peeling olarak uygulanabilmektedir. 1-2 adet çileği ezerek püre haline getirin ve 1 çay kaşığı kadar süt ekleyin. Bu karışım ile yüz ve boyun bölgenize hafif hareketlerle masaj yapın, ve cildinizi durulayın. Çileğin çekirdekleri cildinizde kan dolaşımını arttırarak aynı zamanda ölü deriden de arındıracaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 15:06
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