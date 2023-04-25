Çıldırtan rakam! Araç alımlarında 130 bin liraya varan indirim olacak

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ticari araçta ÖTV müjdesiyle esnafa yeni araba alımında 130 bin TL indirim sağlanacağını belirtti. “Piyasada çok satan VW Caddy'nin 897 bin TL olan fiyatı, sıfır ÖTV ile 765 bin TL'yi inecek” ifadelerini kullanan Sandık, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticari araçta ÖTV müjdesiyle esnafa yeni araba alımında 130 bin TL indirim sağlanacak. Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaf aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Ticari araçlarda ÖTV oranları otobüslerde yüzde 1, midibüslerde ve pick-up'larda yüzde 4, minibüslerde yüzde 9 olarak uygulanıyor. Pazarın en çok talep gören binek ve ticari versiyonları bulunan Fiat Doblo, VW Caddy, Renault Kangoo, Peugeot Rifter, Opel Combo, Toyota Proace gibi modellerdeki ÖTV oranı ise yüzde 15 seviyesinde.

Bu sınıftaki aracını yenilemek isteyen esnaf ÖTV indirimiyle 130 bin TL'ye varan avantaja sahip olacak. Piyasada çok satan VW Caddy'nin 897 bin TL olan fiyatı, sıfır ÖTV ile 765 bin TL'yi inecek.

YAŞ ORTALAMASI DA DÜŞECEK

TÜİK verilerine göre Türkiye'de toplam taşıt sayısı 2022 sonu itibarıyla 26 milyon 640 bin adet. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 16.1'ini kamyonet, yüzde 3.5'ini kamyon, yüzde 1.8'ini minibüs, yüzde 0.8'ini otobüsler oluşturuyor. Türkiye'de yollardaki taşıtların yaş ortalaması ise 14.5. Minibüslerin yaş ortalaması 15, otobüslerde 14.8, kamyonetlerde 12.8, kamyonlarda 17.6 olarak hesaplandı. Eski araçlarını yenileyenlere tanınan sıfır ÖTV muafiyeti, Türkiye'deki hurda araçların da yenilenmesini sağlayacak. Böylece, eski teknolojiye sahip bu araçların yenilenmesiyle trafik güvenliği artacak, çevreye verdiği zarar ortadan kalkacak.

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek" açıklamasını yaptı."



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