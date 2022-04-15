Cilde zarar veren sabah alışkanlıkları! Kahvaltıda bunları yapanlar çok çabuk yaşlanıyor

Cildinize çok iyi bakıyor olabilirsiniz, ancak yine de bilmeden yaptığınız bazı hataların sizi yaşlandırma ihtimali var. Her sabah kahvaltına yediğiniz bu şey farkında olmadan sizi yaşlandırabiliyor.

Cildinizi çabuk yaşlandıran ve sürekli yapıldığında faydadan çok zarar veren sabah alışkanlıklarını sıraladık.

Cilde zarar veren sabah alışkanlıkları

Her gün kahvaltıda yulaf ezmesi yersiniz.

Kahvaltıda bir kase yulaf ezmesi güne başlamak için lezzetli ve sağlıklı bir yoldur. Ancak günlük olarak yiyorsanız, istemeden vücudunuza ve cildinize zarar veriyor olabilirsiniz. Yulaf ezmesini çok sık yediğinizde, vücudunuzu diğer temel besinlerden mahrum bırakırsınız, bu da yetersiz beslenmeye ve cildinizin kuru ve pul pul olmasına neden olabilir.

Sabah ilk iş kahve içersiniz.

Birçok insan sabahlarını bir fincan sıcak kahve olmadan uyanamaz ve kahve lezzetli olmasının yanı sıra cildinize de fayda sağlayabilir. Ancak her gün kahvaltı yapmadan önce içerseniz, cildinize yarardan çok zarar veriyor olabilirsiniz. Kahve güçlü bir idrar söktürücüdür, yani biraz susuz kalmanıza neden olabilir. Bu da, toksinlerin cildinizden vücudunuzdan çıkmasını zorlaştıracak ve erken kırışıklara daha fazla maruz kalmasına neden olacaktır.

Her sabah uzun duşlar alıyorsanız.

Uzun, buharlı bir duş almak, özellikle dışarısı serin olduğunda sabahları uyanmanın harika bir yoludur. Ancak bunu günlük olarak yapma alışkanlığı, sağlıklı cildinizi sabote ediyor olabilir. Sıcak su, cildin çok ihtiyaç duyduğu nemi hapseden koruyucu tabakasına zarar vererek yaşlanma sürecinin hızlanmasına neden olur. Sabah koşuşturmacasında zaman kazanmak için yüzünüzü duşta yıkıyorsanız, sıcak su yüzünüzün genişlemesine neden olduğu için yüzünüzdeki kılcal damarlara zarar verir.

Sadece güneşe çıktığınızda güneş kremi sürüyorsanız

Güneş kremi, yazın dışarıdayken cildinizin korunmasına yardımcı olur, ancak tüm günü içeride geçirseniz bile onu uygulamak cildin yaşlanmasını önleyebilir. Arabalarda, evlerde ve ofis pencerelerinde kullanılan cam UVB ışınlarının çoğunu engellese de cildinizi zararlı UVA ışınlarından korumaz. Bu nedenle, bütün gün bir ofiste çalışıyor ve dışarıda fazla zaman geçirmiyor olsanız bile, cildinizin daha uzun süre daha genç kalmasına yardımcı olmak için güneş kremini normal günlerde de uygulamak daha iyidir.

Yüzünüzü yanlış yıkıyorsanız

Uykudan kalktığınızda yüzünüzün yağlı göründüğünü fark ettiyseniz, bunun aslında bilimsel bir açıklaması var. Vücudunuz gece boyunca su kaybeder ve dehidrasyonu önlemenin bir yolu olarak daha fazla sebum üretmeye başlayarak yağlı bir yüzle uyanmanıza neden olur. Ancak yağlılığa dayanamıyor ve yüzünüzün mat görünmesini istemiyorsanız bile sert formüllü temizleyiciler kullanmayın. Nazik bir temizleyici kullanarak yüzünüzü ılık suda yıkamak ve kurumadan önce nemlendirici uygulamak daha iyidir.