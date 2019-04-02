Cilde iyi gelen besinler? Güzel cilt için ne yapılmalı?

Sağlıklı bir cilde sahip olmak isteyenler onlarca kozmetik ürününe cepler dolusu para harcıyor. Aslında sağlıklı bir cilt için şifa pek de uzaklarda değil. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilt için çözüm A, E ve C vitaminlerinin tercih edilmesinde. Sağlığı bir cilt için tüketilmesi gereken besinler neler?

Cilt, sağlığı yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Kırışıklıklar, kuru veya yağlı cilt, akne ve tahriş olmuş bir cilt iç sağlığınızın zayıfladığının alarmını verir. Bunun nedeni bazen tükettiğiniz sağlıksız besinlerken, bazen de vitamini fazla olan besinleri çok almanızdan kaynaklanır. Cilt problemlerinin tedavilerinde birçok insan sabun, losyon, tonik ve krem gibi kozmetikleri tercih eder. Kimyasal maddeler pahalı olmakla birlikte sorunu çok az çözüme ulaştırır. Önemli olan sizin beslenmenize ve kişisel bakım ürünlerinizin güvenirliliğine önem vermenizdir. Cildiniz, vücudunuzda ne olup bittiğinin parmak izidir. Araştırmalara göre cilt, bazı vitamin, mineral ve antioksidanlara iyi tepki göstermiştir. Aşağıdaki besinlerin tüketimi cildin sağlıklı ve güzel görünmesini sağlar.

Cilde iyi gelen besinler

Çinko

Çinko cilt sağlığı ve özellikle akne problemi olanlar için önemli bir besin. Akne çoğu zaman çinko eksikliğinin göstergesidir. Çinko, cildin yağ üretimini ve akne üreten hormonları kontrol eder. Çinko aynı zamanda bağışıklık sisteminin işlemesi ve görme, tat ve koku duyularımızın bakımı için gereklidir. Çinko, kanserin azalmasında da çok etkilidir. Çinko'nun bulunduğu besinler arasında; İstiridye, kabak çekirdeği, zencefil, ceviz, yulaf ve yumurta bulunuyor.

Omega-3 yağ asitleri

Kuru, tahriş olmuş cilt veya ciltte beliren siyah ve beyaz noktaların nedeni vücdunuzda almanız gerejen yağ asitlerinin özellikle de Omega-3'ün eksikliği olabilir. Yağ asitleri genelde cilt yapılandırması, nem içeriği ve genel olarak esneklikten sorumludur. Fakat bu yağları vücdunuz kendi sağlayamaz bunu dışarıdan besin olarak almanız gerekir. Omega-3'ün bulunduğu besinler arasında; somon, uskumru, sardalya, hamsi, keten tohumu yağı, kivi, ceviz, bedem, fındık, kuru fasulye, soya fasulyesi, nohut, brokoli, lahana bulunuyor. Bu besinleri tükettiğinizde cildiniz daha genç bir görünüme sahip olur.

Cilde iyi gelen vitaminler C, E ve A vitaminleri

Vitamin C

Bu vitamin güneş ve hava kirliliğinin verdiği zararı alt seviyeye çeker. Serbest kökler, cilt yapısını destekleyen lif olan kolajen ve elastin tüketirler bu da kırışıklıklara ve diğer yaşlanma belirtilerine neden olur. E ve C vitaminleri birlikte cildin güneşin zararlı ışınlarından korur. C Vitaminin bulunduğu besinler arasında; kırmızı ve yeşil dolmalık biber, maydonoz, kara lahana yaprakları, turp ve brokoli bulunuyor.

E vitamini

Cildi, güneşin zararlı etkilerinden koruyan bir diğer güçlü antioksidan ise E vitaminidir. A vitamini ile birleştiğinde cildi bazı kanserlerden korur. E vitamini aynı zamanda kırışıklıkların ve cilt kuruluğunun azalmasına yardımcı olur. E vitamininin bulunduğu besinler arasında; Buğday tohumu, ayçiçek çekirdeği, badem, şeftali, domates, lahana, kuşkonmaz ve avakado bulunuyor.

A vitamini

Cildin onarılmasını ve bakımını düzenler. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Dokuların bakımı, onarımı ve yeni hücre oluşumu için önemlidir. Yeterli derecede alınmadığında deri pullanması ve akne gibi sorunlar görülür. A vitamininin bulunduğu besinler arasında; ciğer, acı biber, havuç, kayısı, kara lahana yaprakları, ıspanak ve kavun bulunuyor.

Kırmızı biber

Pürüzsüz ve güzel cilt için tüketilmesi gereken 11 besin C vitamini açısından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid mevcuttur.C vitamini cilt sağlığı açısından önemlidir.Bu vitamin yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır.

Ceviz

Çinko cilt sağlığı ve özellikle akne problemi olanlar için önemli bir besin. Akne çoğu zaman çinko eksikliğinin göstergesidir. Çinko, cildin yağ üretimini ve akne üreten hormonları kontrol eder.Aknelerden korunmak ve hücre yenilenmesi için ceviz tüketilmelidir.Ceviz cilt dışında aynı zamanda saç sağlığı için de faydalıdır.Ceviz,kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını hızlandırır ve daha çok kan ile beslenen saç kökleri ise daha güçlü olarak dökülmeye karşı direnç kazanır.

Yumurta

Kalsiyum emilimini geliştiren,ciltte hücre gelişimini sağlayan,cildi nemlendiren ve besleyen D vitamini yumurta sarısında mevcuttur.Her gün 1 yumurta tüketmek cilt sağlığı açısından da gereklidir.

Kuru Fasulye

Yağ salgısını düzenleyen,sivilce oluşumunu azaltan kolajen üretimini destekleyen B vitamini Kuru Fasulyede vardır.B vitamini de cilt sağlığı için diğer vitaminler gibi önemlidir.

Domates

Cildi, güneşin zararlı etkilerinden koruyan bir diğer güçlü antioksidan ise E vitaminidir. E vitamini aynı zamanda kırışıklıkların ve cilt kuruluğunun azalmasına yardımcı olur.Domates bu vitaminin karşılanması için iyi bir seçim olacaktır. E vitamini ayrıca Buğday tohumu, ay çiçek çekirdeği, badem, şeftali,lahana ve avokado gibi besinler de bulunmakdır.