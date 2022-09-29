Kışlık mantı nasıl yapılır? Dondurucu için mantı püf noktalarıyla tarifi

Dondurucu İçin Mantı Püf Noktalarıyla Tarifi İçin Malzemeler

12 kişilik ölçü

Hamuru için;

2 su bardağı Su

1 tatlı kaşığı dolusu Tuz

1 Yumurta

İç harcı için;

300 gr yağsız dana kıyma

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 orta boy Soğan rendesi

Dondurucu İçin Mantı Püf Noktalarıyla Tarifi Nasıl Yapılır?

Püf noktalarını belirterek yazdım, umarım faydalanırsınız. Hamur için un hariç diğer malzemeler karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş un eklenerek iyice yoğurularak sert bir hamur elde edilir. Elma büyüklüğünde yumaklar yapılır. 15-20 dk dinlendirildikten sonra merdane veya oklava yardımıyla her yeri eşit olacak şekilde açılır. Ne çok ince ne de kalın. Tırtıklı olmayan düz ve keskin bir bıçakla kesilir. Kolay kesmek için yufkanızı açarken yufkanın altını çok unlamayın ki masa biraz hamuru tutsun bu şekilde daha kolay kesersiniz. İç harcı için malzemeler karıştırıldıktan sonra artık kapatma işlemine geçebiliriz. (Kıymanızı önce biraz avcunuzda sıkıp suyunu çıkartın ki ıslak kalmasın bu şekilde daha rahat kapatırsınız mantıları. ) Mantıyı kapatırken de kıymayı yufkanın masaya bakan yüzüne koyup öyle kapatın çünkü alt tarafı daha yapışkan ve unsuz olduğu için hemen kapanacaktır elinize yapışmadan. Kapatma işlemi bittikten sonra mantıları birbirine yapışmayacak şekilde buzluğunuza sığan bir tepsiye koyun ve en az 1-2 saat dondurucuda tutun. Bu sürenin sonunda çıkarttığınızdan mantılarınız donmuş olacağı için istediğiniz bir buzluk kabınıza veya buzluk poşetine doldurabilirsiniz. Ben dondurma kaplarını kullanıyorum çok pratik oluyor. Buzdolabı poşetleri zamanla yırtılabiliyor. Pişireceğiniz zaman da kaynamış tuzlu suya mantıları direk buzluktan çıkarır çıkarmaz bekletmeden atıp 20 dk kadar kaynatıp bir iki dk süzgeçte bekletip sonra tabağa alın. İlk sıcağı geçtikten sonra (ki mantınız sulanmasın ve yoğurdunuz ekşimesin) üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Tereyağında azıcık domates salçasını kavurup içine pulbiber döküp yağın altını kapatın ve mantınıza dökün. Şimdiden kolay gelsin.

Dondurucuya yerleştirmek istenen mantıların şekillerinin bozulmaması için düzgün ve kırılma yapmayacak şekilde saklanmaları gerekmektedir.

Mantı pişirme püf noktaları

Suyun, mantıların 1-2 santimetre kadar üzerinde olduğundan emin olun. Pek önerilmese de su az geldiyse hemen bu aşamada haşlama suyunun içine kaynayan bir miktar su daha ilave edebilirsiniz. Tencerenin dibine yapışmaması için ara ara tek bir yönde, mantıların formunun bozulmamasına özen göstererek zarifçe karıştırın.

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Mantı Nasıl Kurutulur?

Ev ortamında açılan mantıların uzun süre saklanması ve ihtiyaç olduğunda çıkarılarak yenilebilmesi için kurutma tercih edilmektedir. Belirli yöntemler kullanılarak yapılan kurutma işlemleri sonunda muhafaza edile mantılar kolaylıkla çıkarılıp pişirilerek servis yapılabilmektedir. Bununla beraber tazeliğini ve lezzetini de muhafaza edebilmektedir.

Mantı kurutmak için en kolay yöntem özellikle içli ve etli mantılarda fırınlama yöntemi olmaktadır. Mantılar belirli aralıklarla fırın tesisinin altına yapışmaması için fırın kağıdı konulduktan sonra belirli aralıklarla yerleştirilir. Önceden ısıtılmış fırında hamurlar hafif şekilde sararana kadar bekletilerek pişirme yapılmaktadır. Burada amaç mantıların tam pişmesi olmadığı için sadece fırında hafif şekilde kurumaları sağlanmalıdır.

Mantı saklama koşulları evde hazırlanan mantının uzun süre taze kalması ve besin değerini kaybetmemesi için yapılmaktadır.

Evde Fırında İçli ve Etli Kışlık Mantı Kurutma İpuçları

Evde yapılan içilir veya etli mantıları kışlık olarak saklamak ve ideal yöntemler kullanarak uzun süre tüketmek mümkün olmaktadır. Özellikle etli ve içilir mantıların saklanamasında dikkat edimesi gereken konu mantı içinde bulunan etlerin veya diğer iç malzemenin korunması ve mantıların parçalanmasının önüne geçilmesidir.

Kışlık mantı yapımında saklama koşulları için özellikle kurutma işlemi yapılması tavsiye edilmektedir.

Fırında kurutma yöntemi en ideal yöntem olarak bilinmektedir. Hazırlanmış mantıların fırın tepsisine fırın kağıdı serildikten sonra yerleştirilerek tane tane olacak şekilde fırınlanması ve fırınlandıktan sonra kuru bir beze serilerek soğumaya bırakılması gerekmektedir.

Fırından çıkarılmış ve soğumaya bırakılmış mantılar daha sonra belirli kaplara veya poşetlere konularak dondurucuda saklanmalıdır.

Mantıların etli ve içli olmasından dolayı fırınlama işleminden sonra uzun süre sağlıklı koşullarda muhafa edilebilmesi için dondurucuya yerleştirilerek saklamak gerekmektedir.

Evde yapılmış içli ve etli mantı çeşitlerinin saklama koşulları arasında fırınlama yapmadan dondurucuda saklama yapmak da mümkündür. Bu muhafaza şekli diğer fırınlama şeklinde olduğu gibi uzun süre dayanmamaktadır. Daha kısa sürede tüketilmesi istenen mantı çeşitlerinde direk dondurucuya yerleştirme yöntemi uygulanmaktadır.

Hazırlanan mantılar belirli aralıklarla fırın kağıdına yerleştirilerek bir kap içerisinde saklanarak dondurulur. Bazı mantı şekillerinde özellikle üçgen mantı şekillerinde donudurulmak istenen mantılar aralarına yağlı kağıt serilerek üst üste sıralanarak da saklanabilmektedir.

Mantı çeşitleri arasında sadece hamur olarak üçgen şeklinde yapılan mantılarda ise fırınlama ve güneşlendirme şeklinde kurutma yöntemleri kullanılmaktadır. Bu tür mantıların içlerinde et veya farklı içler bulunmadığı için fırınlama ve güneşlendirme şeklinde muhafaza edilmeleri daha kolay olmaktadır.

Önce fırınlanmış sonra da dondurucuda saklanmış mantıların pişirilmesinde erimesini beklemeye gerek bulunmamaktadır. Kaynayan suya direk atılarak pişirme yapılabilmektedir.

Sadece dondurucuda saklanmış mantılarda da kaynayan suya hemen atılarak pişirme yapılması mümkündür.

Mantı kurutma içinde fırında kurutma esnasında 200 derece ısınmış bir fırında mantılarda hafif renk değiştirmek ve kuruma görmek yeterli olmaktadır. Özellikle içerisinde et bulunan mantıların içlerinin belirginleşmesi de kuruduğunu göstermektedir.

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