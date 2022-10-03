Çıkrıkçılar Yokuşu Belgeseli, Başkent Kültür Yolu Festivali’nde

Yeni Akit Ankara

CSO Ada Ankara Mavi Salon’da gerçekleşen belgesel gösteriminin açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, “Başkent Kültür Yolu Festivali” nin Ankara’nın kültür ve sanat hayatının yanı sıra ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını belirterek, projeyi hayata geçirdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teşekkür etti. Yılmaz, “Ankara Ticaret Odası olarak yaptığımız çalışmalarla Başkent’in ekonomisine kültür ve sanat ekonomisi ile de katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Yılmaz: Bin yıllık Ahilik kültürünün devamı için sorumluluk üstleniyoruz

Ankara Ticaret Odası’nın Ahilik kültürünün devamını sağlayacak kurumların başında geldiğini kaydeden Yılmaz, “Ankara Ticaret Odası olarak bu muazzam kültürün zihinlere aktarılması için çalışmalar yapıyor, projeler hayata geçiriyoruz. Bunun en güzel yolu da sanattan geçiyor. Bin yıllık Ahilik Teşkilatı’nın 100 yıllık çınarı olarak Ahilik kültürünün devamı için sorumluluk üstleniyoruz. Adını yüzlerce yıl boyunca Ankara keçisinin tiftiğini dokuyan çıkrıklardan alan ve ahilik kültürünün hala yaşatıldığı Çıkrıkçılar Yokuşu ile ilgili hazırladığımız belgesel de bu çalışmalarımızdan biri.” diye konuştu.

Yavuz: Festivalimiz sadece sanat etkinliklerini değil kültürün her alanına dokunan, şehrimizi tanımamızı yeniden sağlayan bir etkinlikler silsilesi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da, “Başkent Kültür Yolu Festivali”nin paydaşı olarak belgesel gösterimi ve paneli organize ettiği için Ankara Ticaret Odası’na teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Ulus’u, tarihi merkezimizi, Ankara Kalemizi yalnız bırakmamalı, mutlaka yaşatmalıyız. Festivalimiz sadece sanat etkinliklerini değil kültürün her alanına dokunan, şehrimizi tanımamızı yeniden sağlayan bir etkinlikler silsilesi. Ankara’nın tarihi katmanlarını yaşayabileceğimiz Ankara Kalesi’nden başlayıp, içinde bulunduğumuz CSO Binası’nda sonuçlanan 4.7 kilometrelik bir rota aslında Ankara’nın kültür rotası. Birkaç saatlik yürüme rotasında Roma’nın Ankara’sını da, Osmanlı’nın Ankara’sını, Cumhuriyetin Ankara’sını ve en son buraya geldiğinizde Çağdaş 21. yüzyılın Ankara’sını, dünyanın en iyi 10 salonundan bir tanesi olan CSO Ada Ankara’da görüyorsunuz. Yüzyıllar arasında seyahat etmek için bu 4.7 km’lik kültür rotasını yürümeniz gerekiyor sadece. Ankara’mız kadim tarihi, hikâyeleri ve kültürel mirası ile önemli bir kültür şehri.” diye konuştu.