Çikolatalı tahinli yulaflı bar nasıl yapılır? İşte hızlı pratik yolu: Kiloyu korumanın yolu... Herkes peşinde

Çikolatalı tahinli yulaflı barın küçük bir dilimi tatlı ihtiyacınıza kesin çözüm. Yulafla hazırlanan iki kabuk arasında, çikolata ve tahinli dolgu. Dolu dolu bir lezzet. İçinde rafine şeker yok. Ben bal kullandım, hurma püresi de olur. Çikolata olarak bitter çikolata ve tazecik yapılmış tahin. Yulaf kullananlar bilir, genelde böyle tariflerde kullanıldığında diri ve dokulu kalır. Bu hissi azaltmak için sütle yumuşattım. Süt kullanmıyorsanız taze sıkılmış elma suyu, hatta sadece su da olur. İçindeki tahin ve çikolatan dolayı öyle çok hafif bir tatlı değil. Küçük dilimler halinde tüketmek yeterli oluyor. Şimdiden afiyet olsun.

Çikolatalı tahinli yulaflı bar tarifi

Malzemeler:

Yulaf tabakası için;

1,5 su bardağı (150 gr) yulaf ezmesi

1 su bardağı (110 gr) yulaf unu (yulaf ezmesini, mutfak robotunda un haline getirin)

Bir çimdik tuz

1/2 çay kaşığı kakule tozu

1/2 su bardağı (120 ml) hindistan cevizi yağı ya da tereyağı / eritilmiş

1 çorba kaşığı bal ya da hurma püresi

5 çorba kaşığı süt

Çikolatalı dolgu için;

160 gr bitter çikolata

1/2 su bardağı (120 ml) tahin

2 çorba kaşığı bal ya da hurma püresi / istenirse daha az

Su bardağı ölçüsü 240 ml olmalı.

Hazırlanışı:

Yulaflı kabuğu hazırlama; Bir kasede yulaf, yulaf unu, tuz ve kakuleyi karıştırın.

Karışıma hindistan cevizi yağı (ya da tereyağı), bal ve sütü ekleyin. Birlikte karıştırarak hamur haline getirin.

Karışımın yarısını 15 santimlik kare (ya da benzer ebatlarda dikdörtgen) kalıba bastırarak eşit olarak yayın. 30 dakika boyunca dondurucuya koyun. Bu arada çikolata dolgusunu hazırlayın.

Çikolatalı dolguyu hazırlama; Çikolatayı benmari usulü eritin. İçine tahin ve balı (ya da hurma püresi) ekleyin, birlikte iyice karıştırın.

Karışımı yulaf tabanın üzerine dökün, dondurucuda 10 dakika bekletin.

Ardından kalan yulaf karışımını üzerine serpin.

Dondurucuda 30-60 dakika bekletin, dilimleyerek servis edin.

Not; Kakule çok yakışıyor, sevmiyorsanız kullanmayın.

Tereyağı yerine sade yağ kullanabilirsiniz. Çikolatalı, tahinli ve yulaflı tarifleri kilo koruma sürecinde güvenle tüketmek, temel olarak porsiyon kontrolüne ve günlük kalori dengesine bağlıdır.