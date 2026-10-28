  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yemen’de savaş şiddetlendi! 24 saatte 1382 saldırı Yenilgiyi kabul etmedi! Katil Netanyahu'dan seçim sonuçları sonrası ilk açıklama! Brezilya'da sular durulmuyor! Seçimi kaybeden Bolsonaro, Trump'a kaçtı Katil Netanyahu istediğini alamadı! Seçim sonuçları vahim Fon soruşturmasında yeni gelişme! 3 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı Fon soruşturmasında iki şüpheli tutuklandı 'Türk savaş uçakları askerleri vurdu' İddia sonrası jet hızında yalanlama İşte İsrail'de sandıktan çıkan ilk sonuçlar Hazır mısınız kahkahaya? İşte Bülent Arınç'ın 'objektif' dediği isim Seçimi kaybetti ABD'ye kaçtı
Spor Lig ve Avrupa’da fırtına gibi esiyorlardı! Son şampiyona, 4. Lig ekibinden şok darbe!
Spor

Lig ve Avrupa’da fırtına gibi esiyorlardı! Son şampiyona, 4. Lig ekibinden şok darbe!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Lig ve Avrupa’da fırtına gibi esiyorlardı! Son şampiyona, 4. Lig ekibinden şok darbe!

Devler Ligi’nde fırtına gibi esen Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal, 4. lig ekibi Fleetwood Town'a penaltılar sonucunda 5-3 mağlup olarak İngiltere lig kupasına veda etti.

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Fleetwood Town ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 2. dakikasında stadyumun üzerinde izinsiz uçan bir drone fark edildi.

Karşılaşmanın hakemi Michael Salisbury, güvenlik gerekçesiyle oyunu durdurdu. Her iki takımın teknik heyeti ve stadyum görevlileriyle görüşen hakem, futbolcuların saha dışına çıkmasını istedi.

MAÇA 8 DAKİKA ARA VERİLDİ

Drone nedeniyle yaklaşık 8 dakika duran karşılaşmada güvenlik görevlileri ve polis ekipleri devreye girdi. Bu sırada futbolcular, soğuk havada ısınmak için kendi aralarında paslaşmaya devam etti. Drone'un stadyum çevresinden uzaklaşmasının ardından mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.

 

ARSENAL'E 4. LİG EKİBİNDEN BÜYÜK ŞOK

Karşılaşmanın 21. dakikasında Aaron Loupalo-Bi'nin golüyle öne geçen Fleetwood Town, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Arsenal, 50. dakikada Viktor Gyökeres'in kaydettiği golle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve turu geçen takımı penaltı atışları belirledi.

16 YAŞINDAKİ FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Arsenal'de genç futbolcu Max Dowman, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ancak 16 yaşındaki oyuncu, maçın son bölümünde rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Mikel Arteta, mücadelede Ceadach O'Neill ve Marli Salmon gibi genç oyunculara da forma şansı verdi.

 

PENALTILARDA TARİHİ ELENİŞ

Penaltı atışlarında Arsenal forması giyen Bruno Guimaraes'in vuruşunu Fleetwood Town kalecisi Jay Lynch kurtardı. Ev sahibi ekipte son penaltıyı kullanan Conor Haughey ise topu ağlara göndererek takımına turu getirdi. Penaltılarda 5-3 kazanan Fleetwood Town, tarihinde ilk kez İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Arsenal turnuvaya veda etti.

Trabzonspor'un penaltı itirazı!
Trabzonspor'un penaltı itirazı!

Spor

Trabzonspor'un penaltı itirazı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi: İstifası kabul edildi! Yerine gelecek isim de belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi: İstifası kabul edildi! Yerine gelecek isim de belli oldu

Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de tüm gün sıcak saatler yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım kulüp binasındaki toplantının ardından Samandıra..
Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz’ diyerek milyonlarca emekli heyecanlandıran açıklamasının ardından emekli maaş..
Kuriş suç örgütü davasında tahliyeye başsavcılıktan jet itiraz
Gündem

Kuriş suç örgütü davasında tahliyeye başsavcılıktan jet itiraz

Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş'in adının geçtiği eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada "yal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23