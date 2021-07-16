Çikolatalı profiterol tarifi nasıldır? 7'den 70'e herkesin çok sevdiği profiterol, pasta kreması, çikolata sosu ve top şeklindeki pişmiş hamur ile yapılır. Şu hamuru olarak da ifade edilen profiterol hamurunun bazı püf noktaları bulunuyor. Peki, profiterol nasıl yapılır? İşte nefis çikolatalı profiterol tarifi...

Profiterol nasıl yapılır?

Malzemeler

Profiterol hamuru için:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

1/2 paket margarin(125 gram)

3 adet büyük boy yumurta

Kreması için:

500 ml. süt

1,5 çay bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 paket vanilin(veya vanilya çubuğu)

Çikolata sosu için:

220 gram bitter çikolata

200 gram krema

Yapılışı:

Kremasını hazırlamak için, bir sos tenceresine 2,5 su bardağı süt, 1,5 çay bardağı toz şeker ekleyin.

3 yemek kaşığı un ve 1 adet yumurta ekleyip orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli olarak karıştırın.

Koyulaşana kremaya 1 paket vanilin ekleyip tekrar karıştırın ve ocaktan alıp, oda sıcaklığına geldikten sonra sıkma poşetine doldurup, en az 1 saat buzdolabında bekletin.

Profiterol hamurunu hazırlamak için, 1 su bardağı suyu ve 125 gram margarini bir tencerede kaynatın.

Ardından 1 su bardağı unu da ekleyerek 3-4 dakika sürekli olarak karıştırın. Toparlanan hamuru ozaktan alın ve oda sıcaklığında 15 dakika dinlenmeye bırakın.

3 adet büyük boy yumurtayı birer birer ekleyerek dinlenmiş olan hamura yedirin.

Hamur, yumurtalarla tamamen karıştıktan sonra 15 dakika daha dinlendirin.

1'er tatlı kaşığı hamuru pişirme kağıdı serili fırın tepsisine arada boşluk kalacak şekilde kaşık yardımıyla dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin.

Pişen profiterol hamurlarını oda sıcaklığında dinlendirin.

Sonrasında alt kısımlarından bıçak yardımıyla delik açın.

İçini hazırladığınız kremayla doldurun.

Çikolata sosu için; küçük parçalara ayırdığınız bitter çikolatayı, küçük bir sos tenceresinde krema ile tamamen eriyene kadar karıştırın ve ocaktan alıp ılımaya bırakın.

Üst üste dizdiğiniz profiterollerin üzerine hazırladığınız çikolata sosu ve file antep fıstığı gezdirip servis edin. Afiyet olsun!

Profiterol yapımının püf noktası nedir?

Yumurtaların kesilmemesi için; hazırladığınız şu hamuru soğuduktan sonra yumurtaları tek tek ekleyin ve hızlıca karıştırın. Hazırladığınız profiterol hamurlarını tabanını yağlı kağıt ile kapladığınız fırın tepsisine kabarma payı bırakacak şekilde aralıklı olarak yerleştirin. Hamurların büyüklükleri piştikten sonra farklılık gösterebilir. Kremayı soğuttuktan sonra kullanabilirsiniz.