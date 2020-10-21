Çikolatalı künefe nasıl yapılır? Künefe tarifi
Çikolatalı künefe tarifi | Güney’in meşhur tatlılarından olan künefeyi çikolatalı olarak hiç denediniz mi? Cevabınız ‘hayır’ ise bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Peki, çikolatalı künefe nasıl yapılır? | Çikolatalı kolay künefe tarifi | Basit künefe tarifi | Tam ölçülü çikolatalı künefe tarifi.
Künefe nasıl yapılır? Geleneksel tatlılara farklı bir yorum katmak istemez misiniz? Çikolatayla hazırlayacağınız künefe hem damakları hem de gözleri şenlendirecek. Peki, çikolatalı künefe nasıl yapılıyor.
Künefe tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo tel kadayıf
- 200 gram tereyağı
- 300 gram dil peyniri
- 2 yemek kaşığı kakao
Şerbet için gerekenler:
- 3 su bardağı şeker
- 2 su bardağı su
- Yarım paket kare çikolata
Çikolatalı künefe nasıl yapılır?
Dillere destan bir künefe yapmak için öncelikle tereyağını tavaya alıp erimeye bırakın.
Bu arada tereyağının içerisine kakaoyu ilave edin.
Erittiğiniz tereyağı kadayıfın üzerine dökün.
Kadayıfları didikleyin.
Yuvarlak bir tepsiye kadayıfın yarısını yerleştirin.
Bir tabak yardımıyla kadayıfı iyice bastırın.
Kadayıfların üzerine dil peynirleri yerleştirin.
Kalan kadayıfı peynirlerin üzerine örtün. Yine bir tabakla kadayıfı sıkıca bastırın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 40-45 dakika kadayıfı pişirin.
Şeker ve suyu bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın.
Karışım kaynadıktan 10 dakika sonra yarım paket kare çikolatayı ufalayıp tencereye ekleyin.
Çikolata eriyince ocağın altını kapatın.
Fırından çıkan sıcak künefeye ılık şerbeti bir kepçeyle boşaltın.
Ardından tatlınızı antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.