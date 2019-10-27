Çikolatacılardan hile uyarısı

Şekerleme Mamul Sanayicileri Derneği’nden (ŞEMAD) tüketicilere "Merdiven altında, hiçbir standarda ve vicdani kurala uyulmadan üretilen hileli çikolatalara karşı dikkatli olun" ikazı geldi. Dernekten konuyla ilgili yapılan açıklamada çikolata olarak tanımlanan ürünün formülünün gıda mevzuatlarında karşılığı olduğuna işaret edilerek, “Bunun dışında kalan, standartlara aykırı ürünlerin tümü taklittir” denildi.

Tarım Bakanlığı’na teşekkür

Tağşiş ve taklit ürünlerin adedinin arttığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca “Üye şirketlerimizle bu konuya önem veriyor, hilecilere karşı mücadele ediyoruz. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı’na denetim ve tahlillerle ilgili yaptığı paylaşımlardan ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.